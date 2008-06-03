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Обращение Путина к гостям ЧМ-2018 вызвало возмущение в Сети. Видео
"Welcome to Russia!", – закончил речь Путин по-английски.
Видеообращение президента России Владимира Путина к гостям чемпионата мира вызвало громкие возмущения в сети, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты! Всех – кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира ФИФА.
Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями", - сказал Путин.
"Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой, с ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом.
Мы сделали все, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА!" - добавил глава российского государства.
"Welcome to Russia!", – закончил речь Путин по-английски.
"Какое отвратительное рыло вора
А хозяева пусть чувствуют себя как чужие на этом празднике?
А как же вражины западные, прихвостни пендосовские, гейропа загнивающая?
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Чувствуйте себя как дома, ну а вам хорошего настроения и держитесь там. Денег нет", - написали пользователи.
Видеообращение президента России Владимира Путина к гостям чемпионата мира вызвало громкие возмущения в сети, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты! Всех – кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира ФИФА.
Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями", - сказал Путин.
"Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой, с ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом.
Мы сделали все, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА!" - добавил глава российского государства.
"Welcome to Russia!", – закончил речь Путин по-английски.
"Какое отвратительное рыло вора
А хозяева пусть чувствуют себя как чужие на этом празднике?
А как же вражины западные, прихвостни пендосовские, гейропа загнивающая?
Читайте также: Полет украинского истребителя на сверхнизкой высоте. Видео
Чувствуйте себя как дома, ну а вам хорошего настроения и держитесь там. Денег нет", - написали пользователи.
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