» » Обращение Путина к гостям ЧМ-2018 вызвало возмущение в Сети. Видео
Раздел: Видеоновости  
+1

Обращение Путина к гостям ЧМ-2018 вызвало возмущение в Сети. Видео

Обращение Путина к гостям ЧМ-2018 вызвало возмущение в Сети. Видео"Welcome to Russia!", – закончил речь Путин по-английски.

Видеообращение президента России Владимира Путина к гостям чемпионата мира вызвало громкие возмущения в сети, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты! Всех – кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира ФИФА.

Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями", - сказал Путин.

"Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой, с ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом.

Мы сделали все, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА!" - добавил глава российского государства.

"Welcome to Russia!", – закончил речь Путин по-английски.

"Какое отвратительное рыло вора

А хозяева пусть чувствуют себя как чужие на этом празднике?

А как же вражины западные, прихвостни пендосовские, гейропа загнивающая?

Читайте также: Полет украинского истребителя на сверхнизкой высоте. Видео

Чувствуйте себя как дома, ну а вам хорошего настроения и держитесь там. Денег нет", - написали пользователи.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:17 » Автор: Богдан Процив
     4068
     1

Похожие новости по теме

Полет украинского истребителя на сверхнизкой высоте. Видео Полет украинского истребителя на сверхнизкой высоте. Видео

Полет был совершен на СУ-24МР.

Путин спел гимн в поддержку своей кандидатуры выборах. Видео Путин спел гимн в поддержку своей кандидатуры выборах. Видео

На митинге в поддержку кандидатуры президента России на предстоящих выборах присутствовали звезды шоу-бизнеса, спорта.

Путин Путин "засветился" с великими футболистами. Видео

Путин попиарился на объятиях с великим футболистом

Шоколадный Путин приехал в Питер. Видео Шоколадный Путин приехал в Питер. Видео

Шоколадный Путин улыбается и показывает большой палец.

В украинской диаспоре придумали, как отобрать у России ЧМ-2018. Видео В украинской диаспоре придумали, как отобрать у России ЧМ-2018. Видео

Инициаторы бойкота призывают не покупать товаров спонсоров турнира.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *

+1
jkz  
Сегодня, 17:56

Это только россияне могут в чужом доме чувствовать себя как
у себя дома. Забрали Крым и считают себя как дома не правда
здорово? Да они и богатеют тем что у соседей забирают землю
а сопротивляетесь то пулю в лоб. Россия агрессивная не дружелюбная страна туда ездить не желательно!

Гости

наверх