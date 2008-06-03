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По центру Запорожья пронесся смерч. Видео

По центру Запорожья пронесся смерч. ВидеоСтихия сломала небольшое дерево.

В Запорожье средь бела дня заметили небольшой смерч, который даже нанес незначительный вред в городе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Соответствующее видео удалось зафиксировать одному из местных на камеру видеорегистратора.

Небольшой смерч заметили неподалеку от трамвайной остановки "Южэлектромонтаж" днем 7 июня.

В подписи к видео указано, что стихия сломала небольшое дерево.

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На кадрах видно, как серый поток воздуха сначала активно развивается, а потом сам по себе исчезает.



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 Теги: Видео, Запорожье, смерч

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Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
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