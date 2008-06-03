Раздел: Видеоновости
По центру Запорожья пронесся смерч. Видео
Стихия сломала небольшое дерево.
В Запорожье средь бела дня заметили небольшой смерч, который даже нанес незначительный вред в городе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующее видео удалось зафиксировать одному из местных на камеру видеорегистратора.
Небольшой смерч заметили неподалеку от трамвайной остановки "Южэлектромонтаж" днем 7 июня.
В подписи к видео указано, что стихия сломала небольшое дерево.
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На кадрах видно, как серый поток воздуха сначала активно развивается, а потом сам по себе исчезает.
В Запорожье средь бела дня заметили небольшой смерч, который даже нанес незначительный вред в городе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующее видео удалось зафиксировать одному из местных на камеру видеорегистратора.
Небольшой смерч заметили неподалеку от трамвайной остановки "Южэлектромонтаж" днем 7 июня.
В подписи к видео указано, что стихия сломала небольшое дерево.
Читайте также: По Донбассу пронесся мощный смерч. Видео
На кадрах видно, как серый поток воздуха сначала активно развивается, а потом сам по себе исчезает.
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