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В Сети показали самые необычные домашние животные. Видео

В Сети показали самые необычные домашние животные. ВидеоДля некоторых любителей животных это – настоящая рутина.

Вы когда-нибудь мечтали о домашнем животном?

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

И не о кошке или собаке, а о ком-нибудь по-настоящему необычном, может быть даже…. Экзотическом?

На самом деле, множество людей по всему миру содержат дома самых разных зверей. Можете представить себе свинью, спящую на диване или бизона посреди кухни?

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Итак, устраивайтесь поудобнее, и приготовьтесь увидеть самых необычных домашних питомцев в мире.

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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