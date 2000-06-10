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Меган Маркл впервые вышла на балкон с королевской семьей. Видео
Новая супруга принца Гарри появилась на дне рождения королевы.
В Лондоне 9 июня состоялась традиционная церемония празднования официального дня рождения королевы Елизаветы II Trooping the Colour, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
В этот день королевская семья появляется на публике практически в полном составе на Балконе Букингемского дворца.
Супруга принца Гарри, Меган Маркл, первый раз вышла на балкон с королевской семьей. Но она оказалась стоящей чуть позади Кейт Миддлтон.
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Дело в том, что статус Кейт, как супруги будущего короля принца Уильяма выше, чем у Меган.
В Лондоне 9 июня состоялась традиционная церемония празднования официального дня рождения королевы Елизаветы II Trooping the Colour, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
В этот день королевская семья появляется на публике практически в полном составе на Балконе Букингемского дворца.
Супруга принца Гарри, Меган Маркл, первый раз вышла на балкон с королевской семьей. Но она оказалась стоящей чуть позади Кейт Миддлтон.
Читайте также: В Одесской области пытаются разрушить заповедное урочище. Видео
Дело в том, что статус Кейт, как супруги будущего короля принца Уильяма выше, чем у Меган.
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