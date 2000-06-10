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Меган Маркл впервые вышла на балкон с королевской семьей. Видео

Меган Маркл впервые вышла на балкон с королевской семьей. Видео Новая супруга принца Гарри появилась на дне рождения королевы.

В Лондоне 9 июня состоялась традиционная церемония празднования официального дня рождения королевы Елизаветы II Trooping the Colour, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

В этот день королевская семья появляется на публике практически в полном составе на Балконе Букингемского дворца.

Супруга принца Гарри, Меган Маркл, первый раз вышла на балкон с королевской семьей. Но она оказалась стоящей чуть позади Кейт Миддлтон.

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Дело в том, что статус Кейт, как супруги будущего короля принца Уильяма выше, чем у Меган.

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 Теги: Меган Маркл, дебют

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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