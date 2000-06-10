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Так выглядят уникальные халаты из музея братьев Кличко. Видео

Так выглядят уникальные халаты из музея братьев Кличко. Видео Каждый из халатов весит около 15 килограммов.

Среди множества ценных экспонатов в Музее достижений братьев Кличко есть два уникальных боксерских халата Виталия и Владимира, в которых они выходили на ринг перед боями в начале 2000-х годов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

Сделаны они из натуральной кожи южноафриканского пони и вес каждого из них достигает 15 кг!

Легендарный трехкратный чемпион мира, Почетный "Вечный" чемпион WBC и мэр Киева Виталий Кличко, который в этот уик-энд будет принят в Международный Зал боксерской славы в Канастоте, выходил в этом халате на бои в 2003-2004 годах, в том числе и на эпическую битву против Леннокса Льюиса в июне 2003-го.

Мегафайт, ставший лучшим боем прошлого десятилетия в супертяжелом весе, 15-летний юбилей, которого, мы будем отмечать совсем скоро.

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Вот, что рассказывал о своем таком же халате, Владимир Кличко: "Этот халат был настолько тяжелый, что когда ты наконец его снимал в ринге, то чувствовал себя как бабочка. Хотя жалил как шершень!"

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 Теги: Кличко, халат, видео

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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