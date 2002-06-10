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Зрелищные кадры: в Киеве сгорел и взорвался Lexus. Видео
Причина пожара пока не выяснена.
В субботу, 9 июня, в Киеве на бульваре Верховной Рады взорвался автомобиль. Очевидцы инцидента утверждают, что автомобиль умышленно подожгли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"Взрыв и пожар авто в Киеве: БВР, рядом с 22 домом, взорвали машину. Пострадавших нет. Сгорела машина и рядом гараж", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что есть свидетели, которые утверждают, что видели двух парней в черных футболках, которые бросили что-то в автомобиль и скрылись с места происшествия.
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После этого и вспыхнул пожар. На месте ЧП работали экстренные службы и следственно-оперативная группа.
В субботу, 9 июня, в Киеве на бульваре Верховной Рады взорвался автомобиль. Очевидцы инцидента утверждают, что автомобиль умышленно подожгли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"Взрыв и пожар авто в Киеве: БВР, рядом с 22 домом, взорвали машину. Пострадавших нет. Сгорела машина и рядом гараж", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что есть свидетели, которые утверждают, что видели двух парней в черных футболках, которые бросили что-то в автомобиль и скрылись с места происшествия.
Читайте также: Меган Маркл впервые вышла на балкон с королевской семьей. Видео
После этого и вспыхнул пожар. На месте ЧП работали экстренные службы и следственно-оперативная группа.
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