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Зрелищные кадры: в Киеве сгорел и взорвался Lexus. Видео

Зрелищные кадры: в Киеве сгорел и взорвался Lexus. Видео Причина пожара пока не выяснена.

В субботу, 9 июня, в Киеве на бульваре Верховной Рады взорвался автомобиль. Очевидцы инцидента утверждают, что автомобиль умышленно подожгли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

"Взрыв и пожар авто в Киеве: БВР, рядом с 22 домом, взорвали машину. Пострадавших нет. Сгорела машина и рядом гараж", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что есть свидетели, которые утверждают, что видели двух парней в черных футболках, которые бросили что-то в автомобиль и скрылись с места происшествия.

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После этого и вспыхнул пожар. На месте ЧП работали экстренные службы и следственно-оперативная группа.

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 Теги: Lexus, Киев, взрыв

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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