Раздел: Видеоновости
Китайский полицейский помог старику необычным способом. Видео
Мужчина перенес пенсионера через дорогу на своей спине.
Пожилой мужчина с тростью шел очень медленно и не успевал перейти дорогу на зеленый свет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
Видео было снято в городе Мяньян в Сычуаньской провинции на юго-западе страны.
Пожилой мужчина с тростью шел очень медленно и не успевал перейти дорогу на зеленый свет. Это заметил полицейский, он подошел к старику и посадил его себе на спину.
Читайте также: Так выглядят уникальные халаты из музея братьев Кличко. Видео
Водители машин при этом терпеливо ждали, пока полицейский с пенсионером пересечет дорогу, и не сигналили.
Пожилой мужчина с тростью шел очень медленно и не успевал перейти дорогу на зеленый свет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
Видео было снято в городе Мяньян в Сычуаньской провинции на юго-западе страны.
Пожилой мужчина с тростью шел очень медленно и не успевал перейти дорогу на зеленый свет. Это заметил полицейский, он подошел к старику и посадил его себе на спину.
Читайте также: Так выглядят уникальные халаты из музея братьев Кличко. Видео
Водители машин при этом терпеливо ждали, пока полицейский с пенсионером пересечет дорогу, и не сигналили.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
411
0
Оставьте свой комментарий