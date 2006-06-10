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Раздел: Видеоновости  
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Китайский полицейский помог старику необычным способом. Видео

Китайский полицейский помог старику необычным способом. Видео Мужчина перенес пенсионера через дорогу на своей спине.

Пожилой мужчина с тростью шел очень медленно и не успевал перейти дорогу на зеленый свет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.

Видео было снято в городе Мяньян в Сычуаньской провинции на юго-западе страны.

Пожилой мужчина с тростью шел очень медленно и не успевал перейти дорогу на зеленый свет. Это заметил полицейский, он подошел к старику и посадил его себе на спину.

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Водители машин при этом терпеливо ждали, пока полицейский с пенсионером пересечет дорогу, и не сигналили.

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 Теги: Китай, полицейский, пенсионер

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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