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В Киеве сгорел ресторан на Гидропарке. Видео
Предварительно, возгорание началось с холодильников
В ночь на 10 июня в Киеве на проспекте Броварском, 5и произошел пожар. Горел развлекательный комплекс Dan City, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию 101 поступил около 02:50. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.
Возгорание произошло в одном из залов заведения, а именно холодильники. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров, огонь начал распространяться на стены и мебель внутри. Прибывшие на место пожарные работали на аппаратах дыхания, из-за высокого задымления внутри помещения. Им удалось оперативно ликвидировать возгорание.
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Во время происшествия никто не пострадал. На месте работали три пожарные бригады, полиция, а также дежурили медики. Причину пожара установит следствие.
В ночь на 10 июня в Киеве на проспекте Броварском, 5и произошел пожар. Горел развлекательный комплекс Dan City, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию 101 поступил около 02:50. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.
Возгорание произошло в одном из залов заведения, а именно холодильники. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров, огонь начал распространяться на стены и мебель внутри. Прибывшие на место пожарные работали на аппаратах дыхания, из-за высокого задымления внутри помещения. Им удалось оперативно ликвидировать возгорание.
Читайте также: Масштабный пожар в Киеве: горел ресторан
Во время происшествия никто не пострадал. На месте работали три пожарные бригады, полиция, а также дежурили медики. Причину пожара установит следствие.
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