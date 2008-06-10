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В Киеве сгорел ресторан на Гидропарке. Видео

В Киеве сгорел ресторан на Гидропарке. ВидеоПредварительно, возгорание началось с холодильников

В ночь на 10 июня в Киеве на проспекте Броварском, 5и произошел пожар. Горел развлекательный комплекс Dan City, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Вызов на линию 101 поступил около 02:50. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Возгорание произошло в одном из залов заведения, а именно холодильники. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров, огонь начал распространяться на стены и мебель внутри. Прибывшие на место пожарные работали на аппаратах дыхания, из-за высокого задымления внутри помещения. Им удалось оперативно ликвидировать возгорание.

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Во время происшествия никто не пострадал. На месте работали три пожарные бригады, полиция, а также дежурили медики. Причину пожара установит следствие.

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 Теги: Киев, ресторан

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Сегодня, 10:46 » Автор: Татьяна Ларина
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