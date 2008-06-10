Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на встречу с Трампом. Видео

В Сингапуре заметили кортеж лидера КНДР Ким Чен Ына



Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где должна будет состояться его встреча с сингапурским премьер-министром Ли Сяньлуном перед саммитом с президентом США Дональдом Трампом, намеченным на вторник. Об этом пишет



Отмечается, что Ким Чен Ын остановился в отеле St Regis.



Информацию о прибытии северокорейского лидера подтвердил в своем Facebook глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.



Японский международный телеканал NHK World сообщил, что в Международном аэропорту Чанги в Сингапуре приземлился самолет Ил-76, принадлежащий КНДР. Транспортник Ил-76 ранее использовался северокорейским лидером Ким Чен Ыном при посещении китайского города Далянь в мае.



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Ранее в Белом доме сообщили, что первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре в 9:00 по местному времени (4.00 по киевскому).



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где должна будет состояться его встреча с сингапурским премьер-министром Ли Сяньлуном перед саммитом с президентом США Дональдом Трампом, намеченным на вторник. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Отмечается, что Ким Чен Ын остановился в отеле St Regis.Информацию о прибытии северокорейского лидера подтвердил в своем Facebook глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.Японский международный телеканал NHK World сообщил, что в Международном аэропорту Чанги в Сингапуре приземлился самолет Ил-76, принадлежащий КНДР. Транспортник Ил-76 ранее использовался северокорейским лидером Ким Чен Ыном при посещении китайского города Далянь в мае.Ранее в Белом доме сообщили, что первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре в 9:00 по местному времени (4.00 по киевскому).



