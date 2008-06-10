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В Одессе активисты снесли постройку на пляже. Видео
Полицейские не пытались остановить разъяренную толпу
Активисты в социальных сетях объявили о проведении мирной акции "Вернем себе пляжи". На деле акция завершилась снесением каркаса одного из строящихся баров на пляже Ланжерон. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Активисты-вандалы появились вначале на пляже Ланжерон. Там участники флешмоба написали на пляжного арендатора заявление в полицию. Так как документов у него на месте не было, они были на согласовании, активисты решили снести постройку. На 10-й ст. Большого Фонтана активисты, в количестве около 50-ти человек, достали кувалды и снесли каркас строящегося здания.
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Напомним, что недавно в Одессе представители одной из ретейловых сетей совершили нападение на супермаркет конкурентов, который расположен на улице Паустовского, 19. Об этом пишут местные СМИ. По информации пострадавших, поводом для нападения послужила судебная неразбериха с арендой данного помещения.
Активисты в социальных сетях объявили о проведении мирной акции "Вернем себе пляжи". На деле акция завершилась снесением каркаса одного из строящихся баров на пляже Ланжерон. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Активисты-вандалы появились вначале на пляже Ланжерон. Там участники флешмоба написали на пляжного арендатора заявление в полицию. Так как документов у него на месте не было, они были на согласовании, активисты решили снести постройку. На 10-й ст. Большого Фонтана активисты, в количестве около 50-ти человек, достали кувалды и снесли каркас строящегося здания.
Читайте также: В Одессе снесли памятник человеку, похожему на нардепа Кивалова. Видео
Напомним, что недавно в Одессе представители одной из ретейловых сетей совершили нападение на супермаркет конкурентов, который расположен на улице Паустовского, 19. Об этом пишут местные СМИ. По информации пострадавших, поводом для нападения послужила судебная неразбериха с арендой данного помещения.
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