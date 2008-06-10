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В Сети показали масштабный пожар в зданиях Минобороны. Видео
К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей.
По информации ведомства, пожар возник в 3-этажном административном здании и стрелковом тире на территории учебно-спортивной базы. Площадь пожара составляла 4 400 метров квадратных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Отмечается, что спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие. В то же время, по информации активистки Марии Воробец, в течение около 5 минут на территории тира можно было слышать звуки, похожие на выстрелы патронов.
Пожарные также не допустили распространения огня на помещение общежития, расположенного рядом. Из общежития эвакуировали 120 жителей.
К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей, в том числе 33 курсантов, и 21 единицу спецтехники.
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Пожар локализован в 5:35, а в 7:50 потушен. В результате инцидента никто не пострадал.
По информации ведомства, пожар возник в 3-этажном административном здании и стрелковом тире на территории учебно-спортивной базы. Площадь пожара составляла 4 400 метров квадратных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Отмечается, что спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие. В то же время, по информации активистки Марии Воробец, в течение около 5 минут на территории тира можно было слышать звуки, похожие на выстрелы патронов.
Пожарные также не допустили распространения огня на помещение общежития, расположенного рядом. Из общежития эвакуировали 120 жителей.
К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей, в том числе 33 курсантов, и 21 единицу спецтехники.
Читайте также: В Сети показали пожар в Чернобыльской зоне. Видео
Пожар локализован в 5:35, а в 7:50 потушен. В результате инцидента никто не пострадал.
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