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В Сети показали масштабный пожар в зданиях Минобороны. Видео

В Сети показали масштабный пожар в зданиях Минобороны. ВидеоК ликвидации пожара привлекли 127 спасателей.

По информации ведомства, пожар возник в 3-этажном административном здании и стрелковом тире на территории учебно-спортивной базы. Площадь пожара составляла 4 400 метров квадратных.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Отмечается, что спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие. В то же время, по информации активистки Марии Воробец, в течение около 5 минут на территории тира можно было слышать звуки, похожие на выстрелы патронов.

Пожарные также не допустили распространения огня на помещение общежития, расположенного рядом. Из общежития эвакуировали 120 жителей.

К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей, в том числе 33 курсантов, и 21 единицу спецтехники.

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Пожар локализован в 5:35, а в 7:50 потушен. В результате инцидента никто не пострадал.

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Сегодня, 18:56 » Автор: Едгар Букмирза
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