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Раздел: Видеоновости  
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Мост не помог: в Сети показали крымские пляжи в разгар дня. Видео

Мост не помог: в Сети показали крымские пляжи в разгар дня. ВидеоПляжи все еще пусты.

В сети появилось видео с веб-камер популярных курортов в аннексированном Крыму на которых видны пустые пляжи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на inforesist.org.

Ролик обнародовал в своем Twitter пользователь КРЫМский бандеровец.

Видео с разных пляжей в Коктебеле, Феодосии, Алуште, Гурзуфе, Керчи и других было снято 8 июня около 16:00.

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«Пляжи оккупированного Крыма все еще пусты. Посмотрите подборку с веб-камер полуострова, которому мост не помог. Кстати, работающих камер все меньше и меньше», — подписал автор видео.

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 Теги: Мост, пляж, Видео

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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небрехун  
Сегодня, 21:14

А чи то не укрівські фейки, як це завжди буває з недозмі? Треба у Шарія подивития правду.

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