Мост не помог: в Сети показали крымские пляжи в разгар дня. Видео

Пляжи все еще пусты.



В сети появилось видео с веб-камер популярных курортов в аннексированном Крыму на которых видны пустые пляжи.



Об этом пишет



Ролик обнародовал в своем Twitter пользователь КРЫМский бандеровец.



Видео с разных пляжей в Коктебеле, Феодосии, Алуште, Гурзуфе, Керчи и других было снято 8 июня около 16:00.



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«Пляжи оккупированного Крыма все еще пусты. Посмотрите подборку с веб-камер полуострова, которому мост не помог. Кстати, работающих камер все меньше и меньше», — подписал автор видео.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети появилось видео с веб-камер популярных курортов в аннексированном Крыму на которых видны пустые пляжи.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на inforesist.org Ролик обнародовал в своем Twitter пользователь КРЫМский бандеровец.Видео с разных пляжей в Коктебеле, Феодосии, Алуште, Гурзуфе, Керчи и других было снято 8 июня около 16:00.«Пляжи оккупированного Крыма все еще пусты. Посмотрите подборку с веб-камер полуострова, которому мост не помог. Кстати, работающих камер все меньше и меньше», — подписал автор видео.



