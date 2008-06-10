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Мост не помог: в Сети показали крымские пляжи в разгар дня. Видео
Пляжи все еще пусты.
В сети появилось видео с веб-камер популярных курортов в аннексированном Крыму на которых видны пустые пляжи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на inforesist.org.
Ролик обнародовал в своем Twitter пользователь КРЫМский бандеровец.
Видео с разных пляжей в Коктебеле, Феодосии, Алуште, Гурзуфе, Керчи и других было снято 8 июня около 16:00.
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«Пляжи оккупированного Крыма все еще пусты. Посмотрите подборку с веб-камер полуострова, которому мост не помог. Кстати, работающих камер все меньше и меньше», — подписал автор видео.
В сети появилось видео с веб-камер популярных курортов в аннексированном Крыму на которых видны пустые пляжи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на inforesist.org.
Ролик обнародовал в своем Twitter пользователь КРЫМский бандеровец.
Видео с разных пляжей в Коктебеле, Феодосии, Алуште, Гурзуфе, Керчи и других было снято 8 июня около 16:00.
Читайте также: Пользовали соцсетей показали безлюдные крымские пляжи
«Пляжи оккупированного Крыма все еще пусты. Посмотрите подборку с веб-камер полуострова, которому мост не помог. Кстати, работающих камер все меньше и меньше», — подписал автор видео.
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