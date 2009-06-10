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Раздел: Видеоновости  
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Сотни цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц. Видео

Сотни цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц. ВидеоНа мусорном полигоне оказались благоприятные для них условия.

В грузинском городе Марнеули в восточной части страны из яиц, которые выбросила на свалку птицефабрика, вылупились тысячи цыплят.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

По словам мэра города, на мусорном полигоне оказались благоприятные для них условия, поскольку там всегда тепло и в итоге цыплята вылупились.

Также мэр Марнеули отметил, что цыплята сумели добраться со свалки до центра города и многие жители решили взять птиц себе.

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Местные жители опубликовали в Facebook видео, на котором цыплята бегают по свалке.

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 Теги: Видео, яйца, цыплята

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Сегодня, 22:30 » Автор: Едгар Букмирза
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