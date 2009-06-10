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Сотни цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц. Видео
На мусорном полигоне оказались благоприятные для них условия.
В грузинском городе Марнеули в восточной части страны из яиц, которые выбросила на свалку птицефабрика, вылупились тысячи цыплят.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
По словам мэра города, на мусорном полигоне оказались благоприятные для них условия, поскольку там всегда тепло и в итоге цыплята вылупились.
Также мэр Марнеули отметил, что цыплята сумели добраться со свалки до центра города и многие жители решили взять птиц себе.
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Местные жители опубликовали в Facebook видео, на котором цыплята бегают по свалке.
В грузинском городе Марнеули в восточной части страны из яиц, которые выбросила на свалку птицефабрика, вылупились тысячи цыплят.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
По словам мэра города, на мусорном полигоне оказались благоприятные для них условия, поскольку там всегда тепло и в итоге цыплята вылупились.
Также мэр Марнеули отметил, что цыплята сумели добраться со свалки до центра города и многие жители решили взять птиц себе.
Читайте также: В Великобритании спасли тысячу цыплят, брошенных в поле. Видео
Местные жители опубликовали в Facebook видео, на котором цыплята бегают по свалке.
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