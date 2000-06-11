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В Киеве задержали известного "вора в законе". Видео

В Киеве задержали известного "вора в законе". Видео Мужчина был выдворен на родину.

Коронованный в Греции, подозреваемый в квартирных кражах, судимый на родине за организацию преступной группировки - этот человек прилетел в Украину в 2017 году для усиления влияния так называемого кутаисского клана «воров в законе». На следующие 5 лет ему запретили въезжать на территорию Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия-ТВ.

Сотрудники Главного управления столичной полиции получили информацию о пребывании в Киеве Хдр Рашидова - «вора в законе», известного в криминальном мире под прозвищем «Хидир», а затем задержали его.

Согласно оперативной информации сотрудников уголовного розыска, 28-летний уроженец южной страны был коронован в Греции в 2014 году, там же находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине человек отбывал наказание за создание преступной организации. Границу нашего государства он пересек после официальной смены фамилии и документов.

По данным оперативников, «Хидир» намеревался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать воров из квартир и частных домов. Кроме того, он прибыл в Украину для усиления влияния так называемого кутаисского клана «воров в законе».

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Правоохранители подали документы об отмене вида на жительство в Украине гражданина южной страны и его принудительного выдворения за пределы границы нашего государства. В настоящее время «Хидир» вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет.

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 Теги: вор в законе, задержание

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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