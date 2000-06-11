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В Сети появился первый 3D-рендер нового Nokia 5.1 Plus. Видео
Прошло несколько недель с тех пор, как HMD Global анонсировала три новых телефона.
Есть предположение, что компания HMD Global анонсирует в этом году смартфон Nokia 5.1 Plus. Его CAD-рендеры и видео были опубликованы в Сети популярным инсайдером @onleaks, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.
Как видно, смартфон имеет вырез в верхней части дисплея, как и Nokia X6, только стал немного шире.
Сообщается, что устройство имеет габариты 149.5 x 71.9 x 8 мм, а размер его экрана составит 5.7 дюйма.
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Ниже дисплея есть рамка, на которой виднеется логотип Nokia.
Есть предположение, что компания HMD Global анонсирует в этом году смартфон Nokia 5.1 Plus. Его CAD-рендеры и видео были опубликованы в Сети популярным инсайдером @onleaks, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.
Как видно, смартфон имеет вырез в верхней части дисплея, как и Nokia X6, только стал немного шире.
Сообщается, что устройство имеет габариты 149.5 x 71.9 x 8 мм, а размер его экрана составит 5.7 дюйма.
Читайте также: В Киеве задержали известного "вора в законе". Видео
Ниже дисплея есть рамка, на которой виднеется логотип Nokia.
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