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В Кременчуге молодожены удивили выбором свадебного транспорта. Видео

В Кременчуге молодожены удивили выбором свадебного транспорта. Видео В Кременчуге на днях зарегистрировали брак 20 пар молодоженов.

Одна из пар, Виталий и Евгения, прибыла в местный ЗАГС на необычном свадебном транспорте - украшенном троллейбусе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на poltava.sq.com.ua.

В городском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния сообщили, что на троллейбусах регистрировать брак в Кременчуге до этого никто не приезжал.

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Прохожие массово фотографировали свадебный троллейбус.

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 Теги: Кременчуг, свадьба

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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