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В Кременчуге молодожены удивили выбором свадебного транспорта. Видео
В Кременчуге на днях зарегистрировали брак 20 пар молодоженов.
Одна из пар, Виталий и Евгения, прибыла в местный ЗАГС на необычном свадебном транспорте - украшенном троллейбусе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на poltava.sq.com.ua.
В городском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния сообщили, что на троллейбусах регистрировать брак в Кременчуге до этого никто не приезжал.
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Прохожие массово фотографировали свадебный троллейбус.
Одна из пар, Виталий и Евгения, прибыла в местный ЗАГС на необычном свадебном транспорте - украшенном троллейбусе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на poltava.sq.com.ua.
В городском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния сообщили, что на троллейбусах регистрировать брак в Кременчуге до этого никто не приезжал.
Читайте также: В Сети появился первый 3D-рендер нового Nokia 5.1 Plus. Видео
Прохожие массово фотографировали свадебный троллейбус.
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