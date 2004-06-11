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Новая жизнь: 48-летняя женщина потеряла сына в АТО и родила тройню. Видео

Новая жизнь: 48-летняя женщина потеряла сына в АТО и родила тройню. Видео Женщина живет в Житомирской области.

Жительница Житомирской области Лилия Ильницкая после гибели сына в зоне антитеррористической операции на Донбассе во второй раз стала мамой в 48 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Сын Ильницких Дмитрий погиб на свой 24-й день рождения в Песках Донецкой области.

Через полгода женщина решила родить, но муж Андрей был против. "Он говорил, что это будет измена относительно Димы. Мы вот Диму любили, мы все ему отдавали, а здесь мы родим ребенка и будем его любить, как Диму? Он категорически не хотел", – рассказала Ильницкая.

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Позже она уговорила мужа, с третей попытки удалось провести искусственное оплодотворение. В семье Ильницких родились три девочки – Дарья, Мария и Александра.

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 Теги: тройня, видео

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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