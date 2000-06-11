Раздел: Видеоновости
Боевики устроили драку в оккупированном Стаханове. Видео
На записи видно, что конфликт возник между двумя наемниками, один из них был в нетрезвом состоянии.
Российские наемники устроили драку в оккупированном Стаханове (Кадиевка).
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет блогер Денис Казанский. Он опубликовал и видеозапись инцидента.
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На записи видно, что конфликт возник между двумя наемниками, один из них был в нетрезвом состоянии.
Внимание! Ненормативная лексика!
Российские наемники устроили драку в оккупированном Стаханове (Кадиевка).
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет блогер Денис Казанский. Он опубликовал и видеозапись инцидента.
Читайте также: Сгорел самый большой на западной Украине деревянный храм. Видео
На записи видно, что конфликт возник между двумя наемниками, один из них был в нетрезвом состоянии.
Внимание! Ненормативная лексика!
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