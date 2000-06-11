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Боевики устроили драку в оккупированном Стаханове. Видео

Боевики устроили драку в оккупированном Стаханове. ВидеоНа записи видно, что конфликт возник между двумя наемниками, один из них был в нетрезвом состоянии.

Российские наемники устроили драку в оккупированном Стаханове (Кадиевка).

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет блогер Денис Казанский. Он опубликовал и видеозапись инцидента.

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На записи видно, что конфликт возник между двумя наемниками, один из них был в нетрезвом состоянии.

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 Теги: боевики, драка, видео

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Сегодня, 13:53 » Автор: Богдан Процив
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