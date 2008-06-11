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Волонтеры опубликовали ролик с призывом бойкотировать ЧМ-2018. Видео
Видео создано на основе рисунков известного украинского художника.
Волонтеры InformNapalm опубликовали 30-секундный мультипликационный видеоролик с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу, финальный этап которого пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, видео создано на основе рисунков известного украинского художника и иллюстратора Андрея Ермоленко, который через серию плакатов также призвал мировое сообщество к бойкоту.
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"Если ролик за первые 3 суток сможет набрать 100 тыс. просмотров, то попадет в тренды Youtube прямо накануне начала мундиаля", - пишут авторы ролика.
Волонтеры InformNapalm опубликовали 30-секундный мультипликационный видеоролик с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу, финальный этап которого пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, видео создано на основе рисунков известного украинского художника и иллюстратора Андрея Ермоленко, который через серию плакатов также призвал мировое сообщество к бойкоту.
Читайте также: Житель Сумской области снял на камеру смерч. Видео
"Если ролик за первые 3 суток сможет набрать 100 тыс. просмотров, то попадет в тренды Youtube прямо накануне начала мундиаля", - пишут авторы ролика.
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