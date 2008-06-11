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Раздел: Видеоновости  
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Волонтеры опубликовали ролик с призывом бойкотировать ЧМ-2018. Видео

Волонтеры опубликовали ролик с призывом бойкотировать ЧМ-2018. ВидеоВидео создано на основе рисунков известного украинского художника.

Волонтеры InformNapalm опубликовали 30-секундный мультипликационный видеоролик с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу, финальный этап которого пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, видео создано на основе рисунков известного украинского художника и иллюстратора Андрея Ермоленко, который через серию плакатов также призвал мировое сообщество к бойкоту.

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"Если ролик за первые 3 суток сможет набрать 100 тыс. просмотров, то попадет в тренды Youtube прямо накануне начала мундиаля", - пишут авторы ролика.

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 Теги: бойкот, ЧМ-2018, видео

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Сегодня, 17:17 » Автор: Богдан Процив
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Карпенич  
Сегодня, 17:37

Різні волюнтери бувають.Дуже різні.
Є й такі, що місяців два - три почовникували до АТО та й собі автомобіль, а то й два, обновили.
На вивезені з АТО на метрополію зброї, та боєприпасів непоганенько заробили.
А нащадків своїх призовного віку від воєкомівськіх повісток десь подалі у родичів приховали та про патріотизм найголосніше кричать.

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