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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали смертельное падение парашютиста. Видео

В Сети показали смертельное падение парашютиста. ВидеоЖертвой стал 37-летний сотрудник полиции.

Инцидент произошел в Хакасии. Жертвой стал 37-летний мужчина, который погиб из-за смятого сильным ветром парашюта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В Хакасии на видео очевидцами было снято смертельное падение парашютиста. Инцидент произошел из-за сильного порыва ветра, который смял парашют.

Сообщается, что жертвой стал 37-летний сотрудник полиции, который находился в отпуске.

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Очевидцы сообщили, что мужчина отправился отдыхать к карьеру, где решил покататься на парашюте. Как только он стал набирать высоту, сильный порыв ветра смял парашют, и мужчина упал на землю. От полученных в результате падения травм он скончался на месте.

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 Теги: Видео, сеть, парашют

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Сегодня, 18:56 » Автор: Едгар Букмирза
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