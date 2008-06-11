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В Сети показали смертельное падение парашютиста. Видео
Жертвой стал 37-летний сотрудник полиции.
Инцидент произошел в Хакасии. Жертвой стал 37-летний мужчина, который погиб из-за смятого сильным ветром парашюта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В Хакасии на видео очевидцами было снято смертельное падение парашютиста. Инцидент произошел из-за сильного порыва ветра, который смял парашют.
Сообщается, что жертвой стал 37-летний сотрудник полиции, который находился в отпуске.
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Очевидцы сообщили, что мужчина отправился отдыхать к карьеру, где решил покататься на парашюте. Как только он стал набирать высоту, сильный порыв ветра смял парашют, и мужчина упал на землю. От полученных в результате падения травм он скончался на месте.
Инцидент произошел в Хакасии. Жертвой стал 37-летний мужчина, который погиб из-за смятого сильным ветром парашюта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В Хакасии на видео очевидцами было снято смертельное падение парашютиста. Инцидент произошел из-за сильного порыва ветра, который смял парашют.
Сообщается, что жертвой стал 37-летний сотрудник полиции, который находился в отпуске.
Читайте также: В Сети показали падение самолета в России. Видео
Очевидцы сообщили, что мужчина отправился отдыхать к карьеру, где решил покататься на парашюте. Как только он стал набирать высоту, сильный порыв ветра смял парашют, и мужчина упал на землю. От полученных в результате падения травм он скончался на месте.
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