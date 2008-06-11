В сети показали разборки боевиков "ЛНР". Видео

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Выжившие под Волновахой пассажиры автобуса поделились подробностями обстрела. Видео Вчера в Сети появилось видео, сделанное сразу после взрыва автобуса под Волновахой – очевидцы рассказывают, как все произошло.