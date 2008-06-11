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Раздел: Видеоновости  
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В сети показали разборки боевиков "ЛНР". Видео

В сети показали разборки боевиков "ЛНР". Видео Более старший боевик потребовал у младшего документы.

На оккупированной Луганщине в маршрутном автобусе "Стаханов-Алчевск" 18-летний пьяный боевик подрался со старшим. Драка, сопровождавшаяся нецензурной бранью, происходила прямо на глазах пассажиров автобуса. Соответсвующее видео появилось в сети.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Пользователь, опубликовавший видео, в пояснении описал суть конфликта между боевиками. "В автобус, шатаясь, залетел бухой молодой человек в форме.

Он был с банкой "Ягуара". Возле входа сидел мужчина в летах, тоже в форме. Старший попросил убрать МЧ банку "Ягуара" и не позорить его. После чего МЧ быстро ретировался в конец автобуса.

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Через 5 минут он вернулся, сел рядом со Старшим и стал спрашивать, в чем дело, держа в руках баночку..." - написал он.

В ответ тот лишь огрызалсяи бросался на противника с кулаками. "Мне 18 лет, я еще не жил, и могу умереть", - кричал он.

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 Теги: Видео, ЛНР, разборки

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Сегодня, 20:34 » Автор: Едгар Букмирза
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