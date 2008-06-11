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Водитель Tesla заснул на автопилоте. Видео
Электрокары Tesla оснащаются системой полуавтономного управления.
Сотрудника компании Tesla, который уснул с включенным автопилотом во время поездки на Model S, засняли на видео неподалеку от завода компании в городе Фримонт, штат Калифорния.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uzr.com.ua.
И как неоднократно подчеркивали в самой компании, нынешняя версия автопилота не является полноценной заменой водителю.
Читайте также: Tesla на автопилоте попала в ДТП
Так, согласно инструкциям производителя, при включенном автопилоте водителю необходимо касаться руля.
Сотрудника компании Tesla, который уснул с включенным автопилотом во время поездки на Model S, засняли на видео неподалеку от завода компании в городе Фримонт, штат Калифорния.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uzr.com.ua.
И как неоднократно подчеркивали в самой компании, нынешняя версия автопилота не является полноценной заменой водителю.
Читайте также: Tesla на автопилоте попала в ДТП
Так, согласно инструкциям производителя, при включенном автопилоте водителю необходимо касаться руля.
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