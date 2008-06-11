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Водитель Tesla заснул на автопилоте. Видео

Водитель Tesla заснул на автопилоте. ВидеоЭлектрокары Tesla оснащаются системой полуавтономного управления.

Сотрудника компании Tesla, который уснул с включенным автопилотом во время поездки на Model S, засняли на видео неподалеку от завода компании в городе Фримонт, штат Калифорния.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uzr.com.ua.

И как неоднократно подчеркивали в самой компании, нынешняя версия автопилота не является полноценной заменой водителю.

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Так, согласно инструкциям производителя, при включенном автопилоте водителю необходимо касаться руля.

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Сегодня, 22:26 » Автор: Едгар Букмирза
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