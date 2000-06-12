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В Сеуле задержали "человека-паука", пытавшегося забраться на небоскреб. Видео

В Сеуле задержали "человека-паука", пытавшегося забраться на небоскреб. Видео Несанкционированный штурм высотки пресекла служба безопасности.

В Сети появилось видео неудавшегося восхождения «человека-паука» на небоскреб в Сеуле. Ален Робер, которого во всем мире зовут французским Человеком-пауком за бесстрашные восхождения без страховки и специального снаряжения, попытался подняться без страховки на 123-этажное здания Lotte World Tower, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

По сообщениям местных СМИ, Робер приступил к покорению новой высоты ранним утром и в течение двух часов ему никто не мешал совершать очередной подвиг во имя славы. Он был замечен стражами порядка уже на уровне 75 этажа небоскреба.

Штурм высотки пресекла служба безопасности: «человека-паука», поскольку он поднимался без разрешения. Охранники следовали за ним два часа внутри здания.

«Я решил покорить башню, чтобы таким образом отметить быстро улучшающиеся связи между Северной и Южной Кореями», – объяснил Робер. Но слова не спасли его от штрафа и депортации.

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Отметим, что Ален Робер за свои достижения занесен в Книгу рекордов Гиннесса. На его счету самые известные небоскребы планеты, включая башню «Бурдж-Халифа» в Дубае.Парень приехал во Францию из Мали и находился в стране нелегально.

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 Теги: Сеул, человек-паук

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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