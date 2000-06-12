» » Американец успел увернуться от автомобиля, потерявшего управление. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Американец успел увернуться от автомобиля, потерявшего управление. Видео

Американец успел увернуться от автомобиля, потерявшего управление. Видео Еще одну женщину спасли бетонные барьеры.

В США двое людей чуть не погибли из-за пикапа водитель которого потерял контроль над управлением и влетел в магазин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Этот случай произошел в пятницу, 8 июня, в городе Оберн, штат Вашингтон. На видео с камер наблюдения видно, как неуправляемый пикап вылетает на стоянку перед местным магазином и на полной скорости врезается в бетонные барьеры, установленные перед заведением.

Весь ужас того, что произошло, видно на видео со второй камеры наблюдения, установленной внутри магазина. Камера зафиксировала, как в магазин заходит покупатель, когда вдруг сзади в него летит машина. Мужчина быстро забежал внутрь и спасся.

Впоследствии на видео видно женщину, которая тоже шла в магазин, но она не успела забежать внутрь. Впрочем, ее от смерти спасли бетонные барьеры, которые владельцы заведения установили после нескольких предыдущих подобных инцидентов.

"Она была настолько испугана, ее просто трясло", - рассказал кассир магазина. "Она сказала, что могла умереть, когда увидела, что машина летит прямо в нее".

Читайте также: В Сеуле задержали "человека-паука", пытавшегося забраться на небоскреб. Видео

В местном отделении полиции рассказали, что задержали водителя пикапа - мужчину в возрасте 40 лет. Ему предъявлены обвинения в вождении в состоянии опьянения.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, пикап, авария

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     281
     0

Похожие новости по теме

В Сеуле задержали В Сеуле задержали "человека-паука", пытавшегося забраться на небоскреб. Видео

Несанкционированный штурм высотки пресекла служба безопасности.

Китаец въехал на машине в магазин за покупками. Видео Китаец въехал на машине в магазин за покупками. Видео

Ленивый мужчина заехал купить упаковку чипсов и бутылку йогурта.

В США медведь пытался пробить витрину магазина. Видео В США медведь пытался пробить витрину магазина. Видео

Владелец магазина проверил записи камер после того, как сосед сообщил ему, что видел медведя неподалеку.

Момент атаки в центре Стокгольма. Видео Момент атаки в центре Стокгольма. Видео

Некоторые люди успевают забежать внутрь магазина.

Ограбление на три миллиона: в Диканьке обчистили ювелирный магазин. Видео Ограбление на три миллиона: в Диканьке обчистили ювелирный магазин. Видео

Изобретательные грабители проникли внутрь, проделав дыру в стене.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх