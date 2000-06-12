Раздел: Видеоновости
Американец успел увернуться от автомобиля, потерявшего управление. Видео
Еще одну женщину спасли бетонные барьеры.
В США двое людей чуть не погибли из-за пикапа водитель которого потерял контроль над управлением и влетел в магазин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Этот случай произошел в пятницу, 8 июня, в городе Оберн, штат Вашингтон. На видео с камер наблюдения видно, как неуправляемый пикап вылетает на стоянку перед местным магазином и на полной скорости врезается в бетонные барьеры, установленные перед заведением.
Весь ужас того, что произошло, видно на видео со второй камеры наблюдения, установленной внутри магазина. Камера зафиксировала, как в магазин заходит покупатель, когда вдруг сзади в него летит машина. Мужчина быстро забежал внутрь и спасся.
Впоследствии на видео видно женщину, которая тоже шла в магазин, но она не успела забежать внутрь. Впрочем, ее от смерти спасли бетонные барьеры, которые владельцы заведения установили после нескольких предыдущих подобных инцидентов.
"Она была настолько испугана, ее просто трясло", - рассказал кассир магазина. "Она сказала, что могла умереть, когда увидела, что машина летит прямо в нее".
Читайте также: В Сеуле задержали "человека-паука", пытавшегося забраться на небоскреб. Видео
В местном отделении полиции рассказали, что задержали водителя пикапа - мужчину в возрасте 40 лет. Ему предъявлены обвинения в вождении в состоянии опьянения.
В США двое людей чуть не погибли из-за пикапа водитель которого потерял контроль над управлением и влетел в магазин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Этот случай произошел в пятницу, 8 июня, в городе Оберн, штат Вашингтон. На видео с камер наблюдения видно, как неуправляемый пикап вылетает на стоянку перед местным магазином и на полной скорости врезается в бетонные барьеры, установленные перед заведением.
Весь ужас того, что произошло, видно на видео со второй камеры наблюдения, установленной внутри магазина. Камера зафиксировала, как в магазин заходит покупатель, когда вдруг сзади в него летит машина. Мужчина быстро забежал внутрь и спасся.
Впоследствии на видео видно женщину, которая тоже шла в магазин, но она не успела забежать внутрь. Впрочем, ее от смерти спасли бетонные барьеры, которые владельцы заведения установили после нескольких предыдущих подобных инцидентов.
"Она была настолько испугана, ее просто трясло", - рассказал кассир магазина. "Она сказала, что могла умереть, когда увидела, что машина летит прямо в нее".
Читайте также: В Сеуле задержали "человека-паука", пытавшегося забраться на небоскреб. Видео
В местном отделении полиции рассказали, что задержали водителя пикапа - мужчину в возрасте 40 лет. Ему предъявлены обвинения в вождении в состоянии опьянения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
281
0
Оставьте свой комментарий