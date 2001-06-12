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В Мексиканском заливе найдено место, убивающее все живое. Видео
Вода в этой зоне имеет очень низкое содержание кислорода.
Ученые обнаружили огромное «мертвое пятно» на севере Мексиканского залива. По прогнозам, это пятно до конца июля станет больше американского штата Коннектикут, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Это свыше 17 тысяч квадратных километров шельфа от Луизианы до Техаса. Мертвый кусок океана размером с Израиль.
Такие участки называют «мертвыми», потому что в воде очень низкое содержание кислорода и живые существа в ней погибают.
Ученые установили, что во всем виноваты фермеры и азотные удобрения, которые попадают в Миссисипи, а дальше – в Мексиканский залив. Азот и фосфор вызывают активный рост одноклеточных водорослей, а они начинают цвести и в процессе этого поглощают кислород.
Также, ранее мы сообщали, что в Сан Диего, штат Калифорния США, прошел «красный прилив», волны которого светятся голубым электрическим светом. Излучение света наблюдалось на 40-километровом отрезке от Енсинитас в Сан-Диего.
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Голубой цвет волн в это время года связан с цветением воды через фитопланктон. При перемешивании фитопланктона происходит химическая реакция, которая вызывает голубое свечение прибоя.
Ученые обнаружили огромное «мертвое пятно» на севере Мексиканского залива. По прогнозам, это пятно до конца июля станет больше американского штата Коннектикут, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Это свыше 17 тысяч квадратных километров шельфа от Луизианы до Техаса. Мертвый кусок океана размером с Израиль.
Такие участки называют «мертвыми», потому что в воде очень низкое содержание кислорода и живые существа в ней погибают.
Ученые установили, что во всем виноваты фермеры и азотные удобрения, которые попадают в Миссисипи, а дальше – в Мексиканский залив. Азот и фосфор вызывают активный рост одноклеточных водорослей, а они начинают цвести и в процессе этого поглощают кислород.
Также, ранее мы сообщали, что в Сан Диего, штат Калифорния США, прошел «красный прилив», волны которого светятся голубым электрическим светом. Излучение света наблюдалось на 40-километровом отрезке от Енсинитас в Сан-Диего.
Читайте также: Американец успел увернуться от автомобиля, потерявшего управление. Видео
Голубой цвет волн в это время года связан с цветением воды через фитопланктон. При перемешивании фитопланктона происходит химическая реакция, которая вызывает голубое свечение прибоя.
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