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В Чехии показали необычного лемура с детенышами. Видео
Вари, а также рыжий вари являются крупнейшими из невымерших лемуров.
Опубликовано видео детенышей редкого лемура, которые родились в пражском зоопарке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Всего семейство приматов пополнилось тремя детенышами. Спустя полтора месяца после рождения их показали широкой публике.
Появление потомства лемуров вари дает надежду на восстановление популяции этих животных. За последние 20 лет число таких лемуров на их родине — Мадагаскаре – сократилось до 10 тыс. особей.
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Вари, а также рыжий вари являются крупнейшими из невымерших лемуров. Они обитают на изолированных территориях дождевых лесов на высоте до 1200 метров над уровнем моря.
Опубликовано видео детенышей редкого лемура, которые родились в пражском зоопарке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Всего семейство приматов пополнилось тремя детенышами. Спустя полтора месяца после рождения их показали широкой публике.
Появление потомства лемуров вари дает надежду на восстановление популяции этих животных. За последние 20 лет число таких лемуров на их родине — Мадагаскаре – сократилось до 10 тыс. особей.
Читайте также: Так выглядит огромный пожар в американском лесу. Видео
Вари, а также рыжий вари являются крупнейшими из невымерших лемуров. Они обитают на изолированных территориях дождевых лесов на высоте до 1200 метров над уровнем моря.
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