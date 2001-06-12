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Дети из «прифронтового» поселка отправились на море. Видео

Дети из «прифронтового» поселка отправились на море. ВидеоМечты детей, живущих в нескольких километрах от линии разграничения, стали реальностью.

Сегодня 30 детей из Тошковки на Луганщине отправились на отдых в город Бердянск на побережье Азовского моря.

Как информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, месяц назад командующий Объединенных сил во время одной из поездок посетил Тошковскую школу, "пообщался с учителями и детьми и пообещал, что лучшие ученики этим летом непременно отдохнут на море".

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"Сегодня мечты детей, живущих в нескольких километрах от линии разграничения, стали реальностью благодаря начавшейся военными стратегической инициативе гуманитарного характера "Помощь - Восток". В активе гуманитарной составляющей операции Объединенных сил уже есть ряд реализованных проектов, таких как лечение детей и взрослых Донетчины и Луганщины в ​​стационарных медицинских учреждениях городов Днепра и Запорожья и акция "Подари ребенку из Донбасса книгу на украинском языке", во время которой маленькие жители Запорожской области собрали для своих сверстников из Донбасса более 2000 книг на украинском языке", - говорится в сообщении.

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 Теги: дети, море, видео

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Сегодня, 10:28 » Автор: Богдан Процив
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