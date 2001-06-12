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Cын Сенцова прочитал письмо отца из колонии. Видео
Сын украинского режиссера под руководством бабушки прочитал небольшой отрывок.
Людмила Сенцова вместе с внуком читают письмо Олега Сенцова из колонии в российском городе Лабытнанги.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, сын украинского режиссера под руководством бабушки прочитал небольшой отрывок.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
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Во всем мире активисты требуют от России освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции в поддержку Сенцова проходят под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.
Людмила Сенцова вместе с внуком читают письмо Олега Сенцова из колонии в российском городе Лабытнанги.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, сын украинского режиссера под руководством бабушки прочитал небольшой отрывок.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Читайте также: Один из моментов спецоперации по задержанию преступной группы в Киеве. Видео
Во всем мире активисты требуют от России освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции в поддержку Сенцова проходят под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.
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