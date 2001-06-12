Впечатляющее видео заката с гигантской Луной. Видео

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Закат огромной Луны сняли на камеру. Видео Видеоролик за несколько дней собрал более 1,3 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.