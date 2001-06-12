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Впечатляющее видео заката с гигантской Луной. Видео
Луна "растянула" день на Земле.
Видеоролик за несколько дней собрал более 1,3 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
На YouTube-канале APOD был опубликован видеоролик, снятый профессиональным испанским видеооператорм Даниэлем Лопесом. Видео за несколько дней стало интернет-хитом, набрав 1,3 миллиона просмотров.
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Впечатляющее зрелище было снято в горах Канарских островов. Съемка проводилась при помощи длиннофокусного объектива с расстояния в 16 километров. За счет этого кажется, что луна размером с гору, а люди - совсем крошечные.
Видеоролик за несколько дней собрал более 1,3 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
На YouTube-канале APOD был опубликован видеоролик, снятый профессиональным испанским видеооператорм Даниэлем Лопесом. Видео за несколько дней стало интернет-хитом, набрав 1,3 миллиона просмотров.
Читайте также: iPhone X провел на дне реки две недели. Видео
Впечатляющее зрелище было снято в горах Канарских островов. Съемка проводилась при помощи длиннофокусного объектива с расстояния в 16 километров. За счет этого кажется, что луна размером с гору, а люди - совсем крошечные.
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