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Впечатляющее видео заката с гигантской Луной. Видео

Впечатляющее видео заката с гигантской Луной. ВидеоЛуна "растянула" день на Земле.

Видеоролик за несколько дней собрал более 1,3 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

На YouTube-канале APOD был опубликован видеоролик, снятый профессиональным испанским видеооператорм Даниэлем Лопесом. Видео за несколько дней стало интернет-хитом, набрав 1,3 миллиона просмотров.

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Впечатляющее зрелище было снято в горах Канарских островов. Съемка проводилась при помощи длиннофокусного объектива с расстояния в 16 километров. За счет этого кажется, что луна размером с гору, а люди - совсем крошечные.

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Сегодня, 18:51 » Автор: Едгар Букмирза
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