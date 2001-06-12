Раздел: Видеоновости
В сети показали трейлер новой части Assassin’s Creed: Odyssey. Видео
Главный герой отправится в Древнюю Грецию.
После нескольких недель молчания Ubisoft объявила о новом выпуске своего самого популярного сериала. Перед E3 2018 в cеть слили множество интересных анонсов — был среди них и приключенческий экшен Assassin’s Creed Odyssey.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.
В отличие от Bethesda, Ubisoft не стала отвечать на утечки преждевременным анонсом — и явила игру миру лишь в финале своей пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
Odyssey — новая глава саги о противостоянии ассасинов и тамплиеров. Её события развернутся в Древней Греции во времена Пелопоннесской войны. Путешествовать по античным декорациям предстоит в роли доблестного спартанца (мужчины или женщины).
Развлекательная программа предусматривает массовые сражения и битвы с боссами. А во время диалоговых сцен геймерам наконец-то предоставят выбор. Хотите попытаться выставить дураком самого Сократа? Это ваш шанс!
Читайте также: Трейлер дополнения The Hidden Ones для Assassin’s Creed: Origins
Разработкой занимается, как обычно, целый ряд студий, а возглавляет их команда Ubisoft Quebec (создатели Assassin’s Creed Syndicate). Релиз назначен на 5 октября для PC, PlayStation 4 и Xbox One.
После нескольких недель молчания Ubisoft объявила о новом выпуске своего самого популярного сериала. Перед E3 2018 в cеть слили множество интересных анонсов — был среди них и приключенческий экшен Assassin’s Creed Odyssey.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.
В отличие от Bethesda, Ubisoft не стала отвечать на утечки преждевременным анонсом — и явила игру миру лишь в финале своей пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
Odyssey — новая глава саги о противостоянии ассасинов и тамплиеров. Её события развернутся в Древней Греции во времена Пелопоннесской войны. Путешествовать по античным декорациям предстоит в роли доблестного спартанца (мужчины или женщины).
Развлекательная программа предусматривает массовые сражения и битвы с боссами. А во время диалоговых сцен геймерам наконец-то предоставят выбор. Хотите попытаться выставить дураком самого Сократа? Это ваш шанс!
Читайте также: Трейлер дополнения The Hidden Ones для Assassin’s Creed: Origins
Разработкой занимается, как обычно, целый ряд студий, а возглавляет их команда Ubisoft Quebec (создатели Assassin’s Creed Syndicate). Релиз назначен на 5 октября для PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
493
0
Оставьте свой комментарий