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В сети показали трейлер новой части Assassin’s Creed: Odyssey. Видео

В сети показали трейлер новой части Assassin’s Creed: Odyssey. ВидеоГлавный герой отправится в Древнюю Грецию.

После нескольких недель молчания Ubisoft объявила о новом выпуске своего самого популярного сериала. Перед E3 2018 в cеть слили множество интересных анонсов — был среди них и приключенческий экшен Assassin’s Creed Odyssey.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.

В отличие от Bethesda, Ubisoft не стала отвечать на утечки преждевременным анонсом — и явила игру миру лишь в финале своей пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Odyssey — новая глава саги о противостоянии ассасинов и тамплиеров. Её события развернутся в Древней Греции во времена Пелопоннесской войны. Путешествовать по античным декорациям предстоит в роли доблестного спартанца (мужчины или женщины).

Развлекательная программа предусматривает массовые сражения и битвы с боссами. А во время диалоговых сцен геймерам наконец-то предоставят выбор. Хотите попытаться выставить дураком самого Сократа? Это ваш шанс!

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Разработкой занимается, как обычно, целый ряд студий, а возглавляет их команда Ubisoft Quebec (создатели Assassin’s Creed Syndicate). Релиз назначен на 5 октября для PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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 Теги: Assassin’s Creed, видео, трейлер

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Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
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