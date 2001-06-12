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Пожар в столице: стремительно вспыхнул балкон. Видео

Пожар в столице: стремительно вспыхнул балкон. ВидеоОбошлось без жертв.

Сегодня в одной из квартир 16-этажного жилого дома на бульваре Кольцова, 18а в Киеве возник пожар. 15-ти спасателям с помощью 4 единиц спецтехники огонь удалось ликвидировать, к счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.

Пожар возник на 7-этаже на одном из балконов. Распространение пламени в квартиру и на верхние этажи удалось предотвратить.

В результате пожара повреждены личные вещи, оконные рамы, телевизор, закопчены стены и потолок жилой комнаты.

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На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в Киеве.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

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 Теги: Киев, видео, пожар

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Сегодня, 21:02 » Автор: Едгар Букмирза
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