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Пожар в столице: стремительно вспыхнул балкон. Видео
Обошлось без жертв.
Сегодня в одной из квартир 16-этажного жилого дома на бульваре Кольцова, 18а в Киеве возник пожар. 15-ти спасателям с помощью 4 единиц спецтехники огонь удалось ликвидировать, к счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.
Пожар возник на 7-этаже на одном из балконов. Распространение пламени в квартиру и на верхние этажи удалось предотвратить.
В результате пожара повреждены личные вещи, оконные рамы, телевизор, закопчены стены и потолок жилой комнаты.
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На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в Киеве.
Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Сегодня в одной из квартир 16-этажного жилого дома на бульваре Кольцова, 18а в Киеве возник пожар. 15-ти спасателям с помощью 4 единиц спецтехники огонь удалось ликвидировать, к счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.
Пожар возник на 7-этаже на одном из балконов. Распространение пламени в квартиру и на верхние этажи удалось предотвратить.
В результате пожара повреждены личные вещи, оконные рамы, телевизор, закопчены стены и потолок жилой комнаты.
Читайте также: Возле Мининфраструктуры в Киеве вспыхнул пожар. Видео
На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в Киеве.
Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
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