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Российская певица спела в оккупированном Крыму песню "Океана Эльзы". Видео
Лолита спела в Ялте.
Российская певица Лолита Милявская, которой СБУ запретила въезд в Украину, в очередной раз выступила в оккупированном Крыму. Там певица исполнила известную песню "Друг" украинской группы "Океан Эльзы".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте Милявской.
Отметим, что на украинском Лолита спела на своей репетиции в Ялте.
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"Как хорошо устроить репетицию в тихом ялтинском дворике...", – подписала видео артистка.
Российская певица Лолита Милявская, которой СБУ запретила въезд в Украину, в очередной раз выступила в оккупированном Крыму. Там певица исполнила известную песню "Друг" украинской группы "Океан Эльзы".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте Милявской.
Отметим, что на украинском Лолита спела на своей репетиции в Ялте.
Читайте также: В центре Севастополя спели песню "Океана Эльзы". Видео
"Как хорошо устроить репетицию в тихом ялтинском дворике...", – подписала видео артистка.
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