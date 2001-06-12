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Российская певица спела в оккупированном Крыму песню "Океана Эльзы". Видео

Российская певица спела в оккупированном Крыму песню "Океана Эльзы". ВидеоЛолита спела в Ялте.

Российская певица Лолита Милявская, которой СБУ запретила въезд в Украину, в очередной раз выступила в оккупированном Крыму. Там певица исполнила известную песню "Друг" украинской группы "Океан Эльзы".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте Милявской.

Отметим, что на украинском Лолита спела на своей репетиции в Ялте.

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"Как хорошо устроить репетицию в тихом ялтинском дворике...", – подписала видео артистка.


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 Теги: Лолита, Ялта

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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