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В затопленном подземном переходе устроили "венецианский карнавал". Видео
Этот переход в сибирском городе регулярно затапливает вода.
Жители сибирского города Обь устроили собственный «Обский городской венецианский карнавал», чтобы привлечь внимание к проблеме ежегодно затопляемого подземного перехода под автотрассой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Соответствующее видео опубликовано в видеохостинге Youtube.
«Сибирская Серениссима» была представлена «гондольером» с гитарой в надувной лодке, девушек в карнавальных нарядах и резиновых сапогах.
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«Пренебречь, вальсируем», - отмечают авторы видео.
Жители сибирского города Обь устроили собственный «Обский городской венецианский карнавал», чтобы привлечь внимание к проблеме ежегодно затопляемого подземного перехода под автотрассой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Соответствующее видео опубликовано в видеохостинге Youtube.
«Сибирская Серениссима» была представлена «гондольером» с гитарой в надувной лодке, девушек в карнавальных нарядах и резиновых сапогах.
Читайте также: В Чехии показали необычного лемура с детенышами. Видео
«Пренебречь, вальсируем», - отмечают авторы видео.
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