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В затопленном подземном переходе устроили "венецианский карнавал". Видео

В затопленном подземном переходе устроили "венецианский карнавал". Видео Этот переход в сибирском городе регулярно затапливает вода.

Жители сибирского города Обь устроили собственный «Обский городской венецианский карнавал», чтобы привлечь внимание к проблеме ежегодно затопляемого подземного перехода под автотрассой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

Соответствующее видео опубликовано в видеохостинге Youtube.

«Сибирская Серениссима» была представлена «гондольером» с гитарой в надувной лодке, девушек в карнавальных нарядах и резиновых сапогах.

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«Пренебречь, вальсируем», - отмечают авторы видео.

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 Теги: подземный переход, карнавал

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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