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Во Львове мальчик выпал из автобуса на асфальт. Видео

Во Львове мальчик выпал из автобуса на асфальт. Видео Водитель не закрыл задние двери и тронулся раньше времени.

12 июня во Львове на ул. Научной из маршрутки № 45 выпал мальчик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.

На видео видно, как женщина с мальчиком подошли к задней двери маршрутного такси, которое стояло на остановке. Ребёнок зашёл через заднюю дверь, в это время маршрутка тронулась с места. Однако мать мальчика зайти в транспортное средство не успела.

Через несколько секунд мальчик решил выйти из движущейся маршруки через незакрытые двери к матери, но сделал это неудачно, упав на асфальт.

По словам свидетельницы происшествия Оксаны Заяц, именно она вызвала полицейских на место ДТП и написала заявление на водителя маршрутки.

В патрульной полиции Львова отметили, что составили на водителя постановление о нарушении ПДД по ст. 125 КУоАП.

По словам водителя, мальчик зашел в маршрутку, когда он начал трогаться, а двери уже закрывались. Из-за этого ребенка прижало дверью. Пассажиры начали кричать, и он остановил автобус. Таким образом ребенок выпал из маршрутки.

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Директор коммунального АТП-1, которое обслуживает маршрут № 45, Орест Хамула пообещал выяснить обстоятельства происшествия и принять справедливое решение.

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 Теги: Львов, автобус

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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