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В США создали мотоцикл, в котором можно жить. Видео
Необычный проект реализовал студент из Калифорнии.
Моторхоум на базе мотоцикла – MotoHome – студент Школы архитектуры при университете Южной Калифорнии Джереми Кармен построил не просто ради забавы. Это его дипломный проект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
В качестве донора был взят мотоцикл Honda СВ, на котoрому заметно удлинили маятник. Спереди родную вилку заменили на более мощную – от кроссовой Honda CR500.
На мотоцикл был установлен мощный подрамник, а на него жилой модуль продолговатой формы. Здесь может устроиться на ночлег человек среднего роста. Конечно, тесновато, зато не на земле. Модуль весит всего 16 кг. Кстати, в корпусе подрамника удалось разместить багажник для провизии.
Джереми Кармен пока построил экспериментальный образец. Для того, чтобы он стал л ходовым нужно дополнительное финансирование – 5000 долларов. И половину сумму молодой конструктор уже собрал.
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В планах у Джереми отправится на своем двухколесном моторхоум в путешествии по Южной Америке, с которого он планирует вести онлайн трансляции.
Моторхоум на базе мотоцикла – MotoHome – студент Школы архитектуры при университете Южной Калифорнии Джереми Кармен построил не просто ради забавы. Это его дипломный проект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
В качестве донора был взят мотоцикл Honda СВ, на котoрому заметно удлинили маятник. Спереди родную вилку заменили на более мощную – от кроссовой Honda CR500.
На мотоцикл был установлен мощный подрамник, а на него жилой модуль продолговатой формы. Здесь может устроиться на ночлег человек среднего роста. Конечно, тесновато, зато не на земле. Модуль весит всего 16 кг. Кстати, в корпусе подрамника удалось разместить багажник для провизии.
Джереми Кармен пока построил экспериментальный образец. Для того, чтобы он стал л ходовым нужно дополнительное финансирование – 5000 долларов. И половину сумму молодой конструктор уже собрал.
Читайте также: В затопленном подземном переходе устроили "венецианский карнавал". Видео
В планах у Джереми отправится на своем двухколесном моторхоум в путешествии по Южной Америке, с которого он планирует вести онлайн трансляции.
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