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В США создали мотоцикл, в котором можно жить. Видео

В США создали мотоцикл, в котором можно жить. Видео Необычный проект реализовал студент из Калифорнии.

Моторхоум на базе мотоцикла – MotoHome – студент Школы архитектуры при университете Южной Калифорнии Джереми Кармен построил не просто ради забавы. Это его дипломный проект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

В качестве донора был взят мотоцикл Honda СВ, на котoрому заметно удлинили маятник. Спереди родную вилку заменили на более мощную – от кроссовой Honda CR500.

На мотоцикл был установлен мощный подрамник, а на него жилой модуль продолговатой формы. Здесь может устроиться на ночлег человек среднего роста. Конечно, тесновато, зато не на земле. Модуль весит всего 16 кг. Кстати, в корпусе подрамника удалось разместить багажник для провизии.

Джереми Кармен пока построил экспериментальный образец. Для того, чтобы он стал л ходовым нужно дополнительное финансирование – 5000 долларов. И половину сумму молодой конструктор уже собрал.

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В планах у Джереми отправится на своем двухколесном моторхоум в путешествии по Южной Америке, с которого он планирует вести онлайн трансляции.

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 Теги: США, мотоцикл, моторхоум

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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