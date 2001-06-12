В США создали мотоцикл, в котором можно жить. Видео

Необычный проект реализовал студент из Калифорнии.



Моторхоум на базе мотоцикла – MotoHome – студент Школы архитектуры при университете Южной Калифорнии Джереми Кармен построил не просто ради забавы. Это его дипломный проект, сообщает



В качестве донора был взят мотоцикл Honda СВ, на котoрому заметно удлинили маятник. Спереди родную вилку заменили на более мощную – от кроссовой Honda CR500.



На мотоцикл был установлен мощный подрамник, а на него жилой модуль продолговатой формы. Здесь может устроиться на ночлег человек среднего роста. Конечно, тесновато, зато не на земле. Модуль весит всего 16 кг. Кстати, в корпусе подрамника удалось разместить багажник для провизии.



Джереми Кармен пока построил экспериментальный образец. Для того, чтобы он стал л ходовым нужно дополнительное финансирование – 5000 долларов. И половину сумму молодой конструктор уже собрал.



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В планах у Джереми отправится на своем двухколесном моторхоум в путешествии по Южной Америке, с которого он планирует вести онлайн трансляции.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Моторхоум на базе мотоцикла – MotoHome – студент Школы архитектуры при университете Южной Калифорнии Джереми Кармен построил не просто ради забавы. Это его дипломный проект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр В качестве донора был взят мотоцикл Honda СВ, на котoрому заметно удлинили маятник. Спереди родную вилку заменили на более мощную – от кроссовой Honda CR500.На мотоцикл был установлен мощный подрамник, а на него жилой модуль продолговатой формы. Здесь может устроиться на ночлег человек среднего роста. Конечно, тесновато, зато не на земле. Модуль весит всего 16 кг. Кстати, в корпусе подрамника удалось разместить багажник для провизии.Джереми Кармен пока построил экспериментальный образец. Для того, чтобы он стал л ходовым нужно дополнительное финансирование – 5000 долларов. И половину сумму молодой конструктор уже собрал.В планах у Джереми отправится на своем двухколесном моторхоум в путешествии по Южной Америке, с которого он планирует вести онлайн трансляции.



