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Деятели российского кино призвали освободить Олега Сенцова. Видео

Деятели российского кино призвали освободить Олега Сенцова. Видео Заявление показали по российскому телевидению.

На церемонии вручения премии "Кинотавр" в Сочи российские деятели киноискусства выразили слова поддержки украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, осужденному по обвинению в терроризме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"Сегодня заканчивается 29-й "Кинотавр" и я бы перестал себя уважать, если бы не сказал, что сегодня же заканчивается 28-й день голодовки нашего коллеги Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам заключения за намерение, причем недоказанное поджечь дверь офиса правящей партии", - сказал российский кинокритик Виктор Матизен.

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Со словами в поддержку Сенцова также выступили продюсер Евгений Гиндилис и композитор Игорь Вдовин, председатель жюри основного конкурса Алексей Попогребский и глава жюри конкурса "Дебют" Андрей Плахов.

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 Теги: Олег Сенцов, Россия

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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