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Деятели российского кино призвали освободить Олега Сенцова. Видео
Заявление показали по российскому телевидению.
На церемонии вручения премии "Кинотавр" в Сочи российские деятели киноискусства выразили слова поддержки украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, осужденному по обвинению в терроризме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
"Сегодня заканчивается 29-й "Кинотавр" и я бы перестал себя уважать, если бы не сказал, что сегодня же заканчивается 28-й день голодовки нашего коллеги Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам заключения за намерение, причем недоказанное поджечь дверь офиса правящей партии", - сказал российский кинокритик Виктор Матизен.
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Со словами в поддержку Сенцова также выступили продюсер Евгений Гиндилис и композитор Игорь Вдовин, председатель жюри основного конкурса Алексей Попогребский и глава жюри конкурса "Дебют" Андрей Плахов.
На церемонии вручения премии "Кинотавр" в Сочи российские деятели киноискусства выразили слова поддержки украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, осужденному по обвинению в терроризме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
"Сегодня заканчивается 29-й "Кинотавр" и я бы перестал себя уважать, если бы не сказал, что сегодня же заканчивается 28-й день голодовки нашего коллеги Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам заключения за намерение, причем недоказанное поджечь дверь офиса правящей партии", - сказал российский кинокритик Виктор Матизен.
Читайте также: Немецкие инженеры рискнули жизнью, чтобы доказать надежность созданного танка. Видео
Со словами в поддержку Сенцова также выступили продюсер Евгений Гиндилис и композитор Игорь Вдовин, председатель жюри основного конкурса Алексей Попогребский и глава жюри конкурса "Дебют" Андрей Плахов.
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