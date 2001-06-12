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В Кривом Роге водители остановили движение, чтобы спасти птенца фазана. Видео
Водители остановили движение на трассе и помогли птенцу, который отстал от своего семейства, перейти дорогу.
В Кривом Роге водители остановили движение, чтобы спасти птенца фазана. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом во вторник, 12 июня, пишет ИА Мост-Днепр со ссылкой на очевидца события, пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарью Гречищеву.
Отмечается, что возле пожарной части города семейство фазанов пыталось перейти дорогу. Один из птенцов не успел за мамой и остался на проезжей части.
Водители остановили движение и помогли семье воссоединиться снова, тем самым спасли маленькую жизнь.
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"Спасатели Днепра, которые ехали в пожарную часть Кривого Рога, стали свидетелями инцидента и благодарят спасителя за помощь птицам", - рассказала Гречищева.
В Кривом Роге водители остановили движение, чтобы спасти птенца фазана. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом во вторник, 12 июня, пишет ИА Мост-Днепр со ссылкой на очевидца события, пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарью Гречищеву.
Отмечается, что возле пожарной части города семейство фазанов пыталось перейти дорогу. Один из птенцов не успел за мамой и остался на проезжей части.
Водители остановили движение и помогли семье воссоединиться снова, тем самым спасли маленькую жизнь.
Читайте также: Что думают крымчане о Дне России. Видео
"Спасатели Днепра, которые ехали в пожарную часть Кривого Рога, стали свидетелями инцидента и благодарят спасителя за помощь птицам", - рассказала Гречищева.
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