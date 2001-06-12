» » В Кривом Роге водители остановили движение, чтобы спасти птенца фазана. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Кривом Роге водители остановили движение, чтобы спасти птенца фазана. Видео

В Кривом Роге водители остановили движение, чтобы спасти птенца фазана. ВидеоВодители остановили движение на трассе и помогли птенцу, который отстал от своего семейства, перейти дорогу.

В Кривом Роге водители остановили движение, чтобы спасти птенца фазана. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом во вторник, 12 июня, пишет ИА Мост-Днепр со ссылкой на очевидца события, пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарью Гречищеву.

Отмечается, что возле пожарной части города семейство фазанов пыталось перейти дорогу. Один из птенцов не успел за мамой и остался на проезжей части.

Водители остановили движение и помогли семье воссоединиться снова, тем самым спасли маленькую жизнь.

Читайте также: Что думают крымчане о Дне России. Видео

"Спасатели Днепра, которые ехали в пожарную часть Кривого Рога, стали свидетелями инцидента и благодарят спасителя за помощь птицам", - рассказала Гречищева.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фазан, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:55 » Автор: Богдан Процив
     755
     0

Похожие новости по теме

Дальнобойщики блокировали движение на трассе возле Ужгорода. Видео Дальнобойщики блокировали движение на трассе возле Ужгорода. Видео

Водитель пытались остановить фуру посреди дороги так, чтобы нельзя было проехать.

Недовольные водители перекрыли движение в центре Киева. Видео Недовольные водители перекрыли движение в центре Киева. Видео

На акцию собрались владельцы авто с иностранной регистрацией.

В Кривом Роге задержали полуголого замначальника райотдела полиции. Видео В Кривом Роге задержали полуголого замначальника райотдела полиции. Видео

Мужчина отдыхал в одном из городских кафе

Полицейский остановил движение, чтобы спасти котенка. Видео Полицейский остановил движение, чтобы спасти котенка. Видео

Полицейский из Перу прославился в сети из-за своего благородного поступка.

Крымчане остановили машину, в которой неслись нетрезвые сотрудники наркоконтроля. Видео Крымчане остановили машину, в которой неслись нетрезвые сотрудники наркоконтроля. Видео

Россиянин пытался в грубой форме воспрепятствовать проведению видеосъемки.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх