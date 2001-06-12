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В Киеве в результате прорыва трубопровода сорвало асфальт. Видео

В Киеве в результате прорыва трубопровода сорвало асфальт. ВидеоИз-за прорыва улица была перекрыта.

В Киеве на улице Северной в Оболонском районе в результате прорыва трубопровода была сорвана часть асфальта.

На данный момент коммунальщики прорыв ликвидировали и начали ремонтировать дорожное покрытие, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

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Из-за прорыва улица была перекрыта, здесь установлены ограждения и ограничительные знаки.

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 Теги: прорыв трубы, видео

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Сегодня, 13:41 » Автор: Богдан Процив
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