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В Киеве в результате прорыва трубопровода сорвало асфальт. Видео
Из-за прорыва улица была перекрыта.
В Киеве на улице Северной в Оболонском районе в результате прорыва трубопровода была сорвана часть асфальта.
На данный момент коммунальщики прорыв ликвидировали и начали ремонтировать дорожное покрытие, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
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Из-за прорыва улица была перекрыта, здесь установлены ограждения и ограничительные знаки.
В Киеве на улице Северной в Оболонском районе в результате прорыва трубопровода была сорвана часть асфальта.
На данный момент коммунальщики прорыв ликвидировали и начали ремонтировать дорожное покрытие, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
Читайте также: Украинцы покорили судей американского талант-шоу. Видео
Из-за прорыва улица была перекрыта, здесь установлены ограждения и ограничительные знаки.
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