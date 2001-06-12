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Мариуполь отмечает годовщину освобождения: как проходила спецоперация. Видео

Мариуполь отмечает годовщину освобождения: как проходила спецоперация. ВидеоВ освобождении города приняли участие батальоны Азов и Днепр, а также бойцы Нацгвардии и спецназа МВД.

В среду, 13 июня, в Украине отмечают четвертую годовщину спецоперации украинских добровольцев по освобождению Мариуполя.

Именно в этот день в 2014 году город был зачищен от боевиков, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Его захват пророссийскими силами происходил на фоне оккупации Россией Крыма.

С середины апреля 2014-го пророссийские сепаратисты при поддержке наемников из РФ заняли здание Мариупольского горсовета, а потом они взяли штурмом городское УВД.







Во время захвата здания МВД были убит начальник ГАИ Виктор Саенко, боец добровольческого батальона Азов Родион Добродомов, а также захвачен в плен начальник управления Валерий Андрощук.

Таким образом, до июня город находился под контролем боевиков.

Однако, в конце концов, было принято решение о проведении спецоперации по освобождению Мариуполя от пророссийских сил.

После этого 150 бойцов Азова, 2 роты спецбатальона Днепр, 2 роты Нацгвардии и спецназовцы МВД приступили к зачистке.

Помощь в спецоперации поступала также и от бойцов Правого сектора и проукраински настроенных местных жителей.

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В итоге силы Антитеррористической операции вернули контроль над городом, уничтожив опорные пункты боевиков и освободив при этом горсовет и здание УМВД.









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 Теги: Мариуполь, освобождение, видео

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Сегодня, 15:01 » Автор: Богдан Процив
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