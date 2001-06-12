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Крокодил выполз на взлетную полосу аэродрома. Видео
Из-за присутствия животного самолет был вынужден пять минут простоять на месте.
В американском штате Флорида аллигатор выполз на взлетную полосу аэродрома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Из-за присутствия животного один из самолетов был вынужден 5 минут простоять на месте.
Видео с опасным животным сняли очевидцы, которые и выложили ролик в соцсети. Они рассказали, что посмотреть в окно на аллигатора им посоветовал пилот лайнера.
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Животное спокойно пересекло полосу и направилось к водоему, расположенному неподалеку.
В американском штате Флорида аллигатор выполз на взлетную полосу аэродрома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Из-за присутствия животного один из самолетов был вынужден 5 минут простоять на месте.
Видео с опасным животным сняли очевидцы, которые и выложили ролик в соцсети. Они рассказали, что посмотреть в окно на аллигатора им посоветовал пилот лайнера.
Читайте также: Посетителя киевского ТЦ жестоко избили в торговом зале. Видео
Животное спокойно пересекло полосу и направилось к водоему, расположенному неподалеку.
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