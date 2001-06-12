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Крокодил выполз на взлетную полосу аэродрома. Видео

Крокодил выполз на взлетную полосу аэродрома. ВидеоИз-за присутствия животного самолет был вынужден пять минут простоять на месте.

В американском штате Флорида аллигатор выполз на взлетную полосу аэродрома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Из-за присутствия животного один из самолетов был вынужден 5 минут простоять на месте.

Видео с опасным животным сняли очевидцы, которые и выложили ролик в соцсети. Они рассказали, что посмотреть в окно на аллигатора им посоветовал пилот лайнера.

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Животное спокойно пересекло полосу и направилось к водоему, расположенному неподалеку.

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 Теги: крокодил, видео

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Сегодня, 16:12 » Автор: Богдан Процив
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