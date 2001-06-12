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Ромы обосновали новый табор в Киеве. Видео

Ромы обосновали новый табор в Киеве. ВидеоНа территории поселения разбросаны мусор и сожженные вещи.

В Киеве на вокзале возле кинотеатра "Ультрамарин" ромы обосновали новый табор и избивают прохожих.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает "Информатор", публикуя фото и видео лагеря.

Так, на территории поселения разбросаны мусор и сожженные вещи.

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Отмечается, что жители столицы жалуются на поведение ромов. В частности, они жестоко избили 16-летнего подростка, о чем заявила его мать. В парня бросили бутылкой, вследствие чего он потерял сознание. Очнувшись в луже крови, он увидел над собой одного из нападавших. Парень попросил его вызвать скорую, после чего получил еще один удар бутылкой по голове.

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 Теги: ромы, табор, видео

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Сегодня, 16:51 » Автор: Богдан Процив
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