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Ромы обосновали новый табор в Киеве. Видео
На территории поселения разбросаны мусор и сожженные вещи.
В Киеве на вокзале возле кинотеатра "Ультрамарин" ромы обосновали новый табор и избивают прохожих.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает "Информатор", публикуя фото и видео лагеря.
Так, на территории поселения разбросаны мусор и сожженные вещи.
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Отмечается, что жители столицы жалуются на поведение ромов. В частности, они жестоко избили 16-летнего подростка, о чем заявила его мать. В парня бросили бутылкой, вследствие чего он потерял сознание. Очнувшись в луже крови, он увидел над собой одного из нападавших. Парень попросил его вызвать скорую, после чего получил еще один удар бутылкой по голове.
В Киеве на вокзале возле кинотеатра "Ультрамарин" ромы обосновали новый табор и избивают прохожих.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает "Информатор", публикуя фото и видео лагеря.
Так, на территории поселения разбросаны мусор и сожженные вещи.
Читайте также: Крокодил выполз на взлетную полосу аэродрома. Видео
Отмечается, что жители столицы жалуются на поведение ромов. В частности, они жестоко избили 16-летнего подростка, о чем заявила его мать. В парня бросили бутылкой, вследствие чего он потерял сознание. Очнувшись в луже крови, он увидел над собой одного из нападавших. Парень попросил его вызвать скорую, после чего получил еще один удар бутылкой по голове.
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