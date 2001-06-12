Раздел: Видеоновости
В сети показали, что случилось с популярными курортами 60-ых. Видео
Некоторые места изменились до неузнаваемости.
Фотограф находит старые открытки, чтобы сравнить популярные курорты тогда и сейчас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядело место, где вы сейчас живете, 50, 70 или даже 100 лет назад?
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Сегодня сложно представить, что о некоторых современных мегаполисах люди когда-то даже и не знали, а достопримечательности в таких городах «выросли» меньше, чем за полвека. Нам стало очень интересно посмотреть на прошлую жизнь различных мест нашей планеты. И, конечно же, мы просто обязаны поделиться этим с вами.
Фотограф находит старые открытки, чтобы сравнить популярные курорты тогда и сейчас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядело место, где вы сейчас живете, 50, 70 или даже 100 лет назад?
Читайте также: В Сети показали ужасное состояние дорог в оккупированном Крыму
Сегодня сложно представить, что о некоторых современных мегаполисах люди когда-то даже и не знали, а достопримечательности в таких городах «выросли» меньше, чем за полвека. Нам стало очень интересно посмотреть на прошлую жизнь различных мест нашей планеты. И, конечно же, мы просто обязаны поделиться этим с вами.
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