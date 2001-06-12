В Сети сравнили наплыв туристов в Крым до аннексии и после. Видео

На видео показали июнь 2013 года.



В сети сравнили пляжи в Крыму в разгар сезона 2013 и 2018 года.



Соответствующий видеоролик был опубликован на канале в YouTube Bunny News, пишет



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Отмечается, что на видео показали июнь 2013 года, до аннексии полуострова Россией, когда на пляжах Крыма едва можно было найти место, чтобы пройти между покрывалами отдыхающих, и пустые пляжи в 2018 году.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети сравнили пляжи в Крыму в разгар сезона 2013 и 2018 года.Соответствующий видеоролик был опубликован на канале в YouTube Bunny News, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua Отмечается, что на видео показали июнь 2013 года, до аннексии полуострова Россией, когда на пляжах Крыма едва можно было найти место, чтобы пройти между покрывалами отдыхающих, и пустые пляжи в 2018 году.



