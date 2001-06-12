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В Сети сравнили наплыв туристов в Крым до аннексии и после. Видео

В Сети сравнили наплыв туристов в Крым до аннексии и после. ВидеоНа видео показали июнь 2013 года.

В сети сравнили пляжи в Крыму в разгар сезона 2013 и 2018 года.

Соответствующий видеоролик был опубликован на канале в YouTube Bunny News, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

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Отмечается, что на видео показали июнь 2013 года, до аннексии полуострова Россией, когда на пляжах Крыма едва можно было найти место, чтобы пройти между покрывалами отдыхающих, и пустые пляжи в 2018 году.

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 Теги: Видео, Крым

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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