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В Сети сравнили наплыв туристов в Крым до аннексии и после. Видео
На видео показали июнь 2013 года.
В сети сравнили пляжи в Крыму в разгар сезона 2013 и 2018 года.
Соответствующий видеоролик был опубликован на канале в YouTube Bunny News, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
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Отмечается, что на видео показали июнь 2013 года, до аннексии полуострова Россией, когда на пляжах Крыма едва можно было найти место, чтобы пройти между покрывалами отдыхающих, и пустые пляжи в 2018 году.
В сети сравнили пляжи в Крыму в разгар сезона 2013 и 2018 года.
Соответствующий видеоролик был опубликован на канале в YouTube Bunny News, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Читайте также: В Сети сравнили количество туристов на пляжах Одессы и Крыма
Отмечается, что на видео показали июнь 2013 года, до аннексии полуострова Россией, когда на пляжах Крыма едва можно было найти место, чтобы пройти между покрывалами отдыхающих, и пустые пляжи в 2018 году.
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