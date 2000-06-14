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В России пожарный самолет случайно сбросил воду на инспекторов ДПС. Видео
Сотрудники МЧС РФ показывали, на что способна авиация в случае лесных пожаров, но промахнулись.
В подмосковном Ногинске во время пожарных учений спасателей самолёт Ил-76 случайно сбросил около 40 тонн воды не на лесной массив, а на сотрудников ДПС, дежуривших возле дороги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
На кадрах ролика видно, что одному из полицейских удалось укрыться от внезапно обрушившегося "ливня" в служебной машине, другой остался на улице и промок до нитки.
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Сотрудники ДПС с юмором отнеслись к промаху спасателей и поделились видео инцидента в Сети. Пользователи социальных сетей не удержались от саркастических комментариев, назвав случившееся "небесной карой" и "лучшей автомойкой".
В подмосковном Ногинске во время пожарных учений спасателей самолёт Ил-76 случайно сбросил около 40 тонн воды не на лесной массив, а на сотрудников ДПС, дежуривших возле дороги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
На кадрах ролика видно, что одному из полицейских удалось укрыться от внезапно обрушившегося "ливня" в служебной машине, другой остался на улице и промок до нитки.
Читайте также: Немецкие инженеры рискнули жизнью, чтобы доказать надежность созданного танка. Видео
Сотрудники ДПС с юмором отнеслись к промаху спасателей и поделились видео инцидента в Сети. Пользователи социальных сетей не удержались от саркастических комментариев, назвав случившееся "небесной карой" и "лучшей автомойкой".
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