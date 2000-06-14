» » В России пожарный самолет случайно сбросил воду на инспекторов ДПС. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В России пожарный самолет случайно сбросил воду на инспекторов ДПС. Видео

В России пожарный самолет случайно сбросил воду на инспекторов ДПС. Видео Сотрудники МЧС РФ показывали, на что способна авиация в случае лесных пожаров, но промахнулись.

В подмосковном Ногинске во время пожарных учений спасателей самолёт Ил-76 случайно сбросил около 40 тонн воды не на лесной массив, а на сотрудников ДПС, дежуривших возле дороги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.

На кадрах ролика видно, что одному из полицейских удалось укрыться от внезапно обрушившегося "ливня" в служебной машине, другой остался на улице и промок до нитки.

Читайте также: Немецкие инженеры рискнули жизнью, чтобы доказать надежность созданного танка. Видео

Сотрудники ДПС с юмором отнеслись к промаху спасателей и поделились видео инцидента в Сети. Пользователи социальных сетей не удержались от саркастических комментариев, назвав случившееся "небесной карой" и "лучшей автомойкой".

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: МЧС, пожарный самолет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
     1358
     0

Похожие новости по теме

Немецкие инженеры рискнули жизнью, чтобы доказать надежность созданного танка. Видео Немецкие инженеры рискнули жизнью, чтобы доказать надежность созданного танка. Видео

Во время проверки тормозов танка было задействовано 23 добровольца.

Крупнейший в мире пожарный самолет. Видео Крупнейший в мире пожарный самолет. Видео

Самолет может вмещать до 74200 литров воды и похвастать дальностью полета в 6400 километров.

Во время съемок фильма случайно утопили автомобиль. Видео Во время съемок фильма случайно утопили автомобиль. Видео

Погоня катера и Porsche не обошлась без потерпевших.

Впечатляющие учения украинских спасателей. Видео Впечатляющие учения украинских спасателей. Видео

Спасатели продемонстрировали навыки тушения лесных пожаров.

В России водитель сбросил пешехода в канал. Видео В России водитель сбросил пешехода в канал. Видео

Пешеход после общения с водителем попал в больницу.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх