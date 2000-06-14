Раздел: Видеоновости
В ЮАР подожгли 32 человека для установки рекорда. Видео
Трюк выполнили профессиональные каскадеры.
32 человека приняли участие в установлении нового рекорда для Книги рекордов Гиннесса. Такая попытка была организована Кевином Биттерсом, Грантом Пауэллом и Верноном Виллемсом из компании Special Effect Shift Special Effects, специализирующейся на постановке экстремальных шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
7 июня группа каскадеров, состоящая из 32 человек, среди которых были и девушки, на огороженной площадке в городе Кейптауне (ЮАР) побили предыдущий рекорд, установленный в 2013 году в Кливленде, (штат Огайо, США), когда 21 человек принял участие в экстремальном шествии.
Для этого каскадеры облачились в специальные огнеупорные костюмы. Противопожарные костюмы и гель были тщательно протестированы перед началом шествия. За каждым из них шел человек с огнетушителем.
Читайте также: В России пожарный самолет случайно сбросил воду на инспекторов ДПС. Видео
Рекорд был установлен на открытой парковке. Когда 32 горящих человека выстроились в линию, их оперативно потушили.
32 человека приняли участие в установлении нового рекорда для Книги рекордов Гиннесса. Такая попытка была организована Кевином Биттерсом, Грантом Пауэллом и Верноном Виллемсом из компании Special Effect Shift Special Effects, специализирующейся на постановке экстремальных шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
7 июня группа каскадеров, состоящая из 32 человек, среди которых были и девушки, на огороженной площадке в городе Кейптауне (ЮАР) побили предыдущий рекорд, установленный в 2013 году в Кливленде, (штат Огайо, США), когда 21 человек принял участие в экстремальном шествии.
Для этого каскадеры облачились в специальные огнеупорные костюмы. Противопожарные костюмы и гель были тщательно протестированы перед началом шествия. За каждым из них шел человек с огнетушителем.
Читайте также: В России пожарный самолет случайно сбросил воду на инспекторов ДПС. Видео
Рекорд был установлен на открытой парковке. Когда 32 горящих человека выстроились в линию, их оперативно потушили.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
319
0
Оставьте свой комментарий