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В ЮАР подожгли 32 человека для установки рекорда. Видео

В ЮАР подожгли 32 человека для установки рекорда. Видео Трюк выполнили профессиональные каскадеры.

32 человека приняли участие в установлении нового рекорда для Книги рекордов Гиннесса. Такая попытка была организована Кевином Биттерсом, Грантом Пауэллом и Верноном Виллемсом из компании Special Effect Shift Special Effects, специализирующейся на постановке экстремальных шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

7 июня группа каскадеров, состоящая из 32 человек, среди которых были и девушки, на огороженной площадке в городе Кейптауне (ЮАР) побили предыдущий рекорд, установленный в 2013 году в Кливленде, (штат Огайо, США), когда 21 человек принял участие в экстремальном шествии.

Для этого каскадеры облачились в специальные огнеупорные костюмы. Противопожарные костюмы и гель были тщательно протестированы перед началом шествия. За каждым из них шел человек с огнетушителем.

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Рекорд был установлен на открытой парковке. Когда 32 горящих человека выстроились в линию, их оперативно потушили.

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 Теги: ЮАР, рекорд, поджог

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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