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Парубий рассказал о переговорах по поводу безвиза с Британией. Видео

Парубий рассказал о переговорах по поводу безвиза с Британией. Видео В будущем визовый режим может быть упрощен.

Украина готовится начать переговоры с Великобританией о новых отношениях, когда это государство перестанет входить в ЕС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

От того, какой вариант дальнейших взаимоотношений с Брюсселем выберет Лондон, будут зависеть и переговоры о будущих отношениях с Киевом. "Это очень сложный процесс. На самом деле, придется перезаключать сотни сделок", - говорит Парубий.

С марта следующего года, теоретически, прекратит действие режим, который позволяет британцам приезжать в Украину без виз, но он и без того вызывает нарекания украинцев, которым приходится проходить через затратную процедуру получения британской визы.

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"Когда я проводил беседу о том, что мы ожидаем упрощенного режима для украинцев, я имел в виду также и паритетность, что и Украина после марта следующего года будет принимать действия в отношении наших двусторонних отношений, учитывая уступки и шаги навстречу", - заверил спикер Рады.

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 Теги: Украина, Великобритания, безвиз

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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