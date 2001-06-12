Парубий рассказал о переговорах по поводу безвиза с Британией. Видео

В будущем визовый режим может быть упрощен.



Украина готовится начать переговоры с Великобританией о новых отношениях, когда это государство перестанет входить в ЕС, сообщает



От того, какой вариант дальнейших взаимоотношений с Брюсселем выберет Лондон, будут зависеть и переговоры о будущих отношениях с Киевом. "Это очень сложный процесс. На самом деле, придется перезаключать сотни сделок", - говорит Парубий.



С марта следующего года, теоретически, прекратит действие режим, который позволяет британцам приезжать в Украину без виз, но он и без того вызывает нарекания украинцев, которым приходится проходить через затратную процедуру получения британской визы.



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"Когда я проводил беседу о том, что мы ожидаем упрощенного режима для украинцев, я имел в виду также и паритетность, что и Украина после марта следующего года будет принимать действия в отношении наших двусторонних отношений, учитывая уступки и шаги навстречу", - заверил спикер Рады.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украина готовится начать переговоры с Великобританией о новых отношениях, когда это государство перестанет входить в ЕС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ От того, какой вариант дальнейших взаимоотношений с Брюсселем выберет Лондон, будут зависеть и переговоры о будущих отношениях с Киевом. "Это очень сложный процесс. На самом деле, придется перезаключать сотни сделок", - говорит Парубий.С марта следующего года, теоретически, прекратит действие режим, который позволяет британцам приезжать в Украину без виз, но он и без того вызывает нарекания украинцев, которым приходится проходить через затратную процедуру получения британской визы."Когда я проводил беседу о том, что мы ожидаем упрощенного режима для украинцев, я имел в виду также и паритетность, что и Украина после марта следующего года будет принимать действия в отношении наших двусторонних отношений, учитывая уступки и шаги навстречу", - заверил спикер Рады.



