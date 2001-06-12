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В России использовали слепого кота для предсказания результатов футбола. Видео

В России использовали слепого кота для предсказания результатов футбола. Видео Слепой кот "дал свой прогноз" на результат первого матча ЧМ-2018.

Кот, который является слепым, выбрал команду-победителя первого матча мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Официальный оракул чемпионата мира по футболу 20108 года кот Ахилл, проживающий в Эрмитаже, сделал свой первый прогноз по ЧМ-2018.

Для прогноза в пресс-центре в Санкт-Петербурге на стол поставили две небольшие миски с кормом: одну под российским флагом, другую под флагом Саудовской Аравии.

Кот поначалу не проявлял интереса к еде, но спустя пару минут выбор Ахилла все же пал на российских футболистов.

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Матч открытия Россия - Саудовская Аравия начнется в 18:00 по киевскому времени.

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 Теги: Россия, кот, предсказание

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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