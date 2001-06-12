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В России использовали слепого кота для предсказания результатов футбола. Видео
Слепой кот "дал свой прогноз" на результат первого матча ЧМ-2018.
Кот, который является слепым, выбрал команду-победителя первого матча мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Официальный оракул чемпионата мира по футболу 20108 года кот Ахилл, проживающий в Эрмитаже, сделал свой первый прогноз по ЧМ-2018.
Для прогноза в пресс-центре в Санкт-Петербурге на стол поставили две небольшие миски с кормом: одну под российским флагом, другую под флагом Саудовской Аравии.
Кот поначалу не проявлял интереса к еде, но спустя пару минут выбор Ахилла все же пал на российских футболистов.
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Матч открытия Россия - Саудовская Аравия начнется в 18:00 по киевскому времени.
Кот, который является слепым, выбрал команду-победителя первого матча мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Официальный оракул чемпионата мира по футболу 20108 года кот Ахилл, проживающий в Эрмитаже, сделал свой первый прогноз по ЧМ-2018.
Для прогноза в пресс-центре в Санкт-Петербурге на стол поставили две небольшие миски с кормом: одну под российским флагом, другую под флагом Саудовской Аравии.
Кот поначалу не проявлял интереса к еде, но спустя пару минут выбор Ахилла все же пал на российских футболистов.
Читайте также: Парубий рассказал о переговорах по поводу безвиза с Британией. Видео
Матч открытия Россия - Саудовская Аравия начнется в 18:00 по киевскому времени.
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