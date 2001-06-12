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В Кривом Роге пронесся настоящий смерч. Видео
Это уже не первый природный катаклизм в Кривом Роге, нехарактерный для этой местности.
На Днепропетровщине мужчина зафиксировал на видео увиденное им необычное природное явление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Днепр Час.
В Кривом Роге местный житель зафиксировал настоящий смерч, который чуть не снес АЗС на территории Вечернего бульвара: "Муж утром 2 июня снял смерч на Вечернем бульваре, который чуть не унес газовую заправку возле автосалона «Аэлита»."
Стоит отметить, что в последнее время в Кривом Роге наблюдаются такие природные катаклизмы, которых ранее не было.
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Например, ураган, который натворил бед в 2017-м году на Долгинцево и микрорайонах Восточных.
На Днепропетровщине мужчина зафиксировал на видео увиденное им необычное природное явление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Днепр Час.
В Кривом Роге местный житель зафиксировал настоящий смерч, который чуть не снес АЗС на территории Вечернего бульвара: "Муж утром 2 июня снял смерч на Вечернем бульваре, который чуть не унес газовую заправку возле автосалона «Аэлита»."
Стоит отметить, что в последнее время в Кривом Роге наблюдаются такие природные катаклизмы, которых ранее не было.
Читайте также: В России использовали слепого кота для предсказания результатов футбола. Видео
Например, ураган, который натворил бед в 2017-м году на Долгинцево и микрорайонах Восточных.
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