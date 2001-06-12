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В Сети показали ситуацию на пляжах оккупированного Крыма. Видео

В Сети показали ситуацию на пляжах оккупированного Крыма. ВидеоТакже показали видео с пляжей Крыма до аннексии полуострова Россией.

В сети опубликовали видео с подробным описанием ситуации на пляжах оккупированного Крыма, которые не страдают от избытка туристов.

Видео было опубликовано на сайте YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Смотрим сейчас онлайн Коктебель, набережная, пляж и Карадаг. Как видим – все пусто. Тот, кто хорошо знает Коктебель, не даст мне соврать, что все это пространство уже в 8 утра было забито людьми. Невозможно было даже положить полотенечко. Мне занимали место люди, которые шли на пляж в 6 утра", - говорит в видео автор публикации.

В других видео на сайте сравнили в реальном времени пляжи оккупированного Крыма и Одессы.

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Также показали видео с пляжей Крыма до аннексии полуострова Россией.





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 Теги: Крым, пляжи, видео

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Сегодня, 10:09 » Автор: Богдан Процив
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