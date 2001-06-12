Раздел: Видеоновости
В Сети показали ситуацию на пляжах оккупированного Крыма. Видео
Также показали видео с пляжей Крыма до аннексии полуострова Россией.
В сети опубликовали видео с подробным описанием ситуации на пляжах оккупированного Крыма, которые не страдают от избытка туристов.
Видео было опубликовано на сайте YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Смотрим сейчас онлайн Коктебель, набережная, пляж и Карадаг. Как видим – все пусто. Тот, кто хорошо знает Коктебель, не даст мне соврать, что все это пространство уже в 8 утра было забито людьми. Невозможно было даже положить полотенечко. Мне занимали место люди, которые шли на пляж в 6 утра", - говорит в видео автор публикации.
В других видео на сайте сравнили в реальном времени пляжи оккупированного Крыма и Одессы.
Читайте также: В Антарктиде резко ускорилось таяние льдов. Видео
Также показали видео с пляжей Крыма до аннексии полуострова Россией.
В сети опубликовали видео с подробным описанием ситуации на пляжах оккупированного Крыма, которые не страдают от избытка туристов.
Видео было опубликовано на сайте YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Смотрим сейчас онлайн Коктебель, набережная, пляж и Карадаг. Как видим – все пусто. Тот, кто хорошо знает Коктебель, не даст мне соврать, что все это пространство уже в 8 утра было забито людьми. Невозможно было даже положить полотенечко. Мне занимали место люди, которые шли на пляж в 6 утра", - говорит в видео автор публикации.
В других видео на сайте сравнили в реальном времени пляжи оккупированного Крыма и Одессы.
Читайте также: В Антарктиде резко ускорилось таяние льдов. Видео
Также показали видео с пляжей Крыма до аннексии полуострова Россией.
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