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Самолет сбросил воду на полицейских в Подмосковье. Видео

Самолет сбросил воду на полицейских в Подмосковье. ВидеоПилоты должны были сбросить сорок тонн воды над лесным массивом, однако попали в дежуривших на дороге инспекторов.

Во время демонстрационного полета самолет Ил-76 промахнулся и сбросил воду, предназначавшуюся для леса, на дежуривших на посту полицейских. Инцидент произошел в городе Ногинск Московской области, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что экипаж должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но промахнулся, и мощный поток обрушился на трассу.

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Вода окатила, в частности, автомобили ГИБДД и инспектора, который как раз в этот момент вышел из машины. На кадрах слышен смех оператора, который снимает мокрого коллегу. Тот тоже улыбается и сам снимает на телефон.

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 Теги: самолет, вода, видео

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Сегодня, 11:47 » Автор: Богдан Процив
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