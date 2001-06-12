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Самолет сбросил воду на полицейских в Подмосковье. Видео
Пилоты должны были сбросить сорок тонн воды над лесным массивом, однако попали в дежуривших на дороге инспекторов.
Во время демонстрационного полета самолет Ил-76 промахнулся и сбросил воду, предназначавшуюся для леса, на дежуривших на посту полицейских. Инцидент произошел в городе Ногинск Московской области, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что экипаж должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но промахнулся, и мощный поток обрушился на трассу.
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Вода окатила, в частности, автомобили ГИБДД и инспектора, который как раз в этот момент вышел из машины. На кадрах слышен смех оператора, который снимает мокрого коллегу. Тот тоже улыбается и сам снимает на телефон.
Во время демонстрационного полета самолет Ил-76 промахнулся и сбросил воду, предназначавшуюся для леса, на дежуривших на посту полицейских. Инцидент произошел в городе Ногинск Московской области, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что экипаж должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но промахнулся, и мощный поток обрушился на трассу.
Читайте также: Неизвестный после аварии бросил суперкар на дороге. Видео
Вода окатила, в частности, автомобили ГИБДД и инспектора, который как раз в этот момент вышел из машины. На кадрах слышен смех оператора, который снимает мокрого коллегу. Тот тоже улыбается и сам снимает на телефон.
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